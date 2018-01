Foto figlio su Facebook, rischia la maxi multa Stop del tribunale ai genitori, rischiano 10mila euro di multa

I genitori che pubblicano le fotografie dei figli minorenni sui social network rischiano di essere «multati». A stabilirlo, come spiega il «Sole 24 Ore», un’ordinanza del Tribunale di Roma del 23 dicembre 2017 secondo cui non solo il giudice può ordinare la rimozione delle immagini dei minori postate su Facebook e altri social, ma può decidere anche il pagamento di una somma di denaro in favore dei figli «danneggiati».

Insomma, foto e aneddoti sui figli minorenni, pubblicati sui social senza il loro consenso e che producano «turbamento» nei giovani, devono essere rimossi dal web. In caso di mancata cancellazione, il padre e la madre rischiano una sanzione pecuniaria che può arrivare fino a 10mila euro.

Tutto parte dal caso di un sedicenne che ha chiesto «tutela» contro la madre che postava sul web foto e commenti su di lui. Il giudice ha stabilito che la donna non potrà più farlo pena una sanzione di 10mila euro. Il riferimento giuridico che ha portato alla decisione del giudice è contenuto in particolare nell’articolo 96 della legge sul diritto d’autore che prevede che il ritratto di una persona non possa essere esposto senza il suo consenso, salve eccezioni. Senza contare che i minori godono di una tutela rafforzata data dall’articolo 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata del 1989.



Nel provvedimento viene anche citata una relazione del 9 novembre del 2017, redatta dallo psicoterapeuta che sta seguendo il sedicenne, secondo cui la «posizione del giovane non è mutata rispetto alla madre, che continuerebbe a riportare i particolari della storia familiare su social network», paragonando il figlio, secondo quanto dallo stesso riferito, «al ragazzo che ha ucciso la fidanzata e riferendosi allo stesso come ad un malato mentale».