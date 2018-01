Blue Monday. Oggi è il giorno più triste dell'anno Al confine tra realtà e marketing, è innegabile però che i lunedì rendano la vita più difficile

di Simonetta Ieppariello

Sentirsi tristi, ma non da soli. Sì perché proprio oggi è il giorno più triste dell’anno. Gli anglosassoni lo hanno infatti ribattezzato «Blue Monday» che cade convenzionalmente il terzo lunedì di gennaio.

Un calcolo preciso cerchia questo giorno sul calendario come il più triste di tutti e 365 i giorni dell'anno, come individuato da Cliff Arnall, psicologo dell’Università di Cardiff, attraverso una controversa formula, dove le variabili sono il meteo, i debiti, i giorni passati dal Natale e quelli trascorsi dall’abbandono dei buoni propositi, e reso virale da una campagna di un’agenzia di viaggi.

Questo è il Blue Monday che si è trasformato in un appuntamento fisso nel paese di Sua Maestà, dove sono nate perfino delle organizzazioni che intervengono per aiutare le persone a superare questa difficile giornata, ovvero beatbluemonday.org.uk e bluemonday.org.

Al confine tra realtà e marketing, è innegabile però che i lunedì rendano la vita più difficile alle persone, soprattutto a chi lavora, come ammesso sulle colonne del magazine accademico che riunisce le università britanniche The Conversation da Paula Jarzabkowski, professoressa di Strategic Management alla Cass Business School dell’Università di Londra.

Qualche conferma però arriva sulla veridicità di questo calcolo. Secondo quanto riportato dal The Sidney Morning Herald, un sondaggio condotto in Australia dalla compagnia telefonica Telstra ha rivelato come circa 3 millennial su 4 temono fortemente il rientro al lavoro dopo le festività. Un dato che cala con l’aumentare dell’età degli intervistati: si passa dal 74% nella fascia 18-24, al 69% tra i 25 e i 34 anni, al 59% tra i 35 e in 44, fino al 51% tra i 45 e i 54 anni. Un dato spiegato da Michael Leiter, professore di psicologia organizzativa alla Deakin University, come una paura che aumenta in basa alla giovane età in corrispondenza di ruoli di minor importanza e maggior fatica. .

Ma come fare per superarlo? CI sono le regole di sopravvivenza. «Vietato rimuginare» è la prima: rimuginare sul rientro e sulla negatività stimola tristezza e insoddisfazione. «Dedicati del tempo» è la seconda regola: Osnaghi raccomanda di praticare un’attività piacevole, anche una cosa banale, fino a 30 minuti al giorno. La terza regola è quella di godersi comodi la pausa pranzo o caffè, per ritornare all’atmosfera della festività. L’esperta raccomanda, inoltre, di rispondere a queste domande: qual è il contributo che voglio dare col mio lavoro? Cosa tendo a realizzare nelle differenti situazioni? Come posso realizzare al meglio ciò a cui tendo?