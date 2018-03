Choc nel mondo della televisione: è morto Fabrizio Frizzi Aveva 60 anni

Dramma nel mondo della televisione italiana: Fabrizio Frizzi è morto. Il conduttore televisivo è scomparso a Roma nella notte, all’ospedale Sant’Andrea, in seguito a una emorragia cerebrale. Aveva 60 anni, compiuti lo scorso 5 febbraio.



A dare l'annuncio è la famiglia in una nota. «Grazie Fabrizio per tutto l'amore che ci hai donato». Così la moglie Carlotta, il fratello Fabio ed i familiari. Il 23 ottobre scorso Frizzi venne colto da un malore, una ischemia, durante la registrazione di una puntata del programma L'Eredità. Venne ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma dove fu dimesso alcuni giorni dopo.



Quel malore che lo aveva colpito a ottobre negli studi del quiz "L’eredità" era suonato come un campanello d’allarme: il ricovero, una serie di esami, le terapie, poiil ritorno su Rai1, al timone di nuovo dell’Eredità. "Sto combattendo, non è ancora finita. Ogni tanto, com'è normale, qualche momento di sconforto può esserci”, spiegava “ma l'affetto della famiglia, del pubblico e degli amici è una luce che illumina tutto. La vita è meravigliosa".

Anche nei mesi della battaglia contro la malattia, si era messo a disposizione: «Le priorità, dopo la paura e il ricovero, sono la famiglia e la salute. Se guarirò racconterò tutto nei dettagli, perché diventerò testimone della ricerca".



«Con Fabrizio se ne va un uomo straordinario, un grande artista e un caro amico», è stato l'addio della Rai. «Con Fabrizio se ne va un pezzo di noi, della nostra storia, del nostro quotidiano», prosegue la tv pubblica in una nota. «Non scompare solo un grande artista e uomo di spettacolo, con Fabrizio se ne va un caro amico, una persona che ci ha insegnato l'amore per il lavoro e per l'essere squadra, sempre attento e rispettoso verso il pubblico - continua la Rai -. Se ne va l'uomo dei sorrisi e degli abbracci per tutti. L'interprete straordinario del coraggio e della voglia di vivere. È impossibile in questo momento esprimere tutto quello che la scomparsa di Fabrizio suscita in ognuno di noi. Così la Rai tutta, con la presidente Monica Maggioni e il direttore generale Mario Orfeo, può solo stringersi attorno a Carlotta e alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore».

Il noto conduttore lo scorso maggio era stato protagonista in Campania di una celebre kermesse: il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione – Città di Benevento.

Era stato Fabrizio Frizzi infatti a gestire il palcoscenico e gli ospiti presenti a Benevento, nell' ultima serata, per ritirare alcuni dei più importanti premi della Manifestazione. Ma non solo. Uno dei volti più famosi e amati della tv italiana aveva presentato numerose kermesse anche in Irpinia, come l'ottava edizione del Tommariello d'oro a Montefusco. Lo scorso anno la vittoria di una irpina al suo quiz show di ben 35mila euro. Una gioia che ha rinsaldato l'amore e affetto del pubblico campano per il celebre presentatore. In tanti stanno seguendo con attenzione le sue condizioni di salute.