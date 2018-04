Terremoto, paura nel centro Italia: scossa 4,7 all'alba Più scosse crolli e terrore

Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.7 e’ stata registrata alle 5:11 con epicentro a 2 km da Muccia, in provincia di Macerata, ed ipocentro a 9 km di profondita’. Lo riporta l’Istituto nazionale di geosica e vulcanologia (Ingv). Oltre che nelle Marche, la scossa e’ stata chiaramente avvertita anche in Umbria. Al momento non si hanno notizie di eventuali danni a persone o cose. Oltre 10 repliche sono state registrate sinora, tra cui due di magnitudo 3.5 alle 5:46 e alle 6:03. Quest’ultima, secondo i dati dell’Istituto nazionale di geosica e vulcanologia (Ingv), ha avuto ipocentro a 2 km da Pieve Torina in provincia di Macerata.

La scossa è stata avvertita anche in Umbria, mentre sui social post segnalano che la terra ha tremato da Fano a San Benedetto.



La scossa di 4.6 ha fatto crollare il piccolo campanile della Chiesa del '600 Santa Maria di Varanò. Lo riferisce il sindaco Mario Baroni. Ora sono in corso accertamenti, spiega il primo cittadino, per verificare se vi siano ulteriori danni sulle poche case rimaste agibili in paese.

Il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli sta raggiungendo le Marche. Borrelli incontrerà i sindaci della zona a Pieve Torina per fare un punto della situazione.

«Oggi chiudiamo le scuole. Abbiamo dei danni e stiamo verificando anche le Sae (soluzioni abitative in emergenza, ndr)». Così all'ANSA il sindaco di Pieve Torina (Macerata), Alessandro Gentilucci, uno dei comuni della zona colpita stamattina dal sisma di magnitudo 4.7.



Il sindaco di questo Comune, Alessandro Gentilucci, ha parlato di “notevoli ulteriori danni” ma nessun ferito. Dopo il forte sisma del Centro Italia del 2016, nella zona di Muccia la terra era tornata a tremare con frequenza e intensita’ gia’ da alcuni giorni. In particolare, il 4 aprile se ne erano registrate una di magnitudo 4 alle 4:19 e una di magnitudo 3.6 alle 20:41. L’epicentro di questa ultima scossa di magnitudo 4.7 e’ stato a 53 km da Perugia, 65 da Terni e 85 dall’Aquila. Gia’ si sono registrate 4 lievi repliche di magnitudo 2 o 2.1. E’ stata avvertita anche a Perugia e in altre zone dell’Umbria la scossa di Terremoto di magnitudo 4.7 registrata poco dopo le 5 nella zona di Muccia, in provincia di Macerata. Ai vigili del fuoco del capoluogo umbro non sono comunque giunte chiamate per chiedere informazioni. Diverse invece le segnalazioni e i commenti su Facebook.



Trenitalia ha deciso di sospendere a scopo precauzionale la circolazione lungo la linea interna Civitanova Marche-Macerata per effettuare controlli sulla tenuta della strada ferrata. La circolazione dovrebbe riprendere alle 9.

In questi ultimi 30 giorni - riferisce il sito dell'Ingv - la zona a sud di Camerino, in provincia di Macerata, è stata interessata da un incremento di sismicità con terremoti che hanno raggiunto valori di magnitudo (Mw) pari a 4.0 il 4 aprile alle ore 4.19 italiane.