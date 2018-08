Super meteora nei cieli d'Italia: «Scia luminosa e boato» Avvistamenti nei cieli alle 20.55

Grande e luminosa ha squarciato i cieli d’Italia. Sono fioccati i post sul social per condividere lo speciale avvistamento, che accade in queste notti dedicate allo sciame delle Perseidi. Insomma, le notti giuste per guardare il cielo e vedere meteore che graffiano il cielo, emozionando e incuriosendo.

Fra chi ha segnalato il fenomeno anche il gruppo romano Facebook "C'è vita sulla Colombo", il sito inmeteo.it e il giornalista scientifico di RaiNews, Andrea Bettini. E c'è anche chi racconta nel suo post di aver sentito un boato seguire la scia che aveva una magnitudo (luminosità) molto forte: da -3 a -5. E’ successo alle 20.55 di ieri. Bolide è è il nome empirico dei meteoroidi che entrano nell'atmosfera di un pianeta a una velocità che può raggiungere i 72 km al secondo. La traccia luminosa visibile nel nel cielo è chiamata meteora, o stella cadente.

Il bolide sarebbe un meteoroide, ovvero un frammento roccioso o metallico relativamente piccolo, la cui dimensione varia da quella di un granello di sabbia sino a quelle di enormi massi, che può arrivare anche a 100 metri di diametro. Quando entrano nell’atmosfera, i meteoroidi si riscaldano e si disintegrano progressivamente, fino ad emettere una forte luce, formando una scia luminosa che prende il nome di meteora, bolide. In casi molto rari, il meteoroide può arrivare fino al suolo prima di disintegrarsi totalmente.

Siep