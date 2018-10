Maltempo, allerta al Sud. Campania: freddo e pioggia in arrivo Le previsioni

Allerta meteo, maltempo al Sud. Tante le regioni interessate dal netto peggioramento delle condizioni metereologiche che prevedono, oltre un brusco abbassamento delle temperature, anche l'arrivo di forti temporali e piogge intense.

La Calabria sarà la regione maggiormente interessata dal cambio meteo.

Una vasta circolazione depressionaria, posizionata sul Mediterraneo centrale e in spostamento verso nord-est, continua ad innescare condizioni di spiccata instabilità sulle regioni meridionali italiane con fenomeni temporaleschi, anche di forte intensità, che persisteranno su Sicilia e Calabria, per estendersi, dalle prime ore di domani, anche alla Basilicata. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso nella giornata di ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.Da oggi ci saranno precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Basilicata. Dal primo mattino di domani si prevede inoltre il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia. Dalla tarda mattinata di domani è previsto il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per domani, lunedì 15 ottobre, allerta arancione in gran parte della Basilicata, su tutto il versante ionico e nella parte meridionale di quello tirrenico della Calabria, sulla Sicilia nordorientale e sule isole Eolie. Allerta gialla sul resto di Basilicata, Calabria e Sicilia, oltre alla Puglia centrale.

Anche Reggio Calabria, dopo Catanzaro, Crotone e vari centri delle Serre vibonesi, si aggiunge all'elenco delle città calabresi in cui oggi le scuole resteranno chiuse per le condizioni di maltempo che interessano la regione. La decisione del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, segue l'allerta meteo diramato dalla Protezione Civile.

Dalle prossime ore netto peggioramento anche in Campania.

Piogge – da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna, Piemonte sud-occidentale, pianura emiliana, Calabria, Basilicata e Puglia occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Piemonte, Emilia-Romagna e Puglia, Valle d’Aosta orientale, Liguria di ponente, Marche settentrionali, Abruzzo meridionale, Molise, Campania orientale e meridionale e Sicilia nord-orientale ed occidentale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: senza variazioni significative.

Venti: localmente forti settentrionali sulla Liguria.

Mari: molto mossi il Mare e il Canale di Sardegna, con moto ondoso in attenuazione, ed il mar Ligure occidentale.

