Terremoto, scossa 6.0, «Avvertita in tutto il Sud Italia» Il sisma alle 16.12 a profondità di soli dieci chilometri ed è stato avvertito chiaramente ad Sud

Nuova fortissima scossa nel Peloponneso, in Grecia, nel pomeriggio. L'Ingv ha registrato una magnitudo di 6.0 a sud dell'isola di Zante come già avvenuto qualche giorno fa. Il sisma ha avuto luogo alle 16.12 a profondità di soli dieci chilometri ed è stato avvertito chiaramente in tutto il Meridione. Commenti di persone spaventate sui social network in Puglia, Calabria e Sicilia orientale e Campania. Non si hanno ancora notizie di danni.

Prosegue senza sosta la sequenza sismica nel mar Ionio sud-orientale, poco a largo dell’isola di Zante, in Grecia. Dopo la fortissima scossa di terremotodel 26 ottobre (ve ne parlammo qui), si è attivata una notevole sequenza sismica caratterizzata da decine di scosse superiori alla magnitudo 4.0. Una nuova scossa è stata registrata oggi, 30 ottobre 2018, esattamente alle 16.12 italiane.

Stando ai dati provenienti dal centro sismico del Mediterraneo (EMSC) il terremoto ha raggiunto lamagnitudo 5.6 sulla scala richter con ipocentro localizzato tra i 10 e i 20 km di profondità. Secondo i dati dell’INGV (istituto italiano di geofisica) il terremoto ha raggiunto addirittura la magnitudo 6.0 sulla scala richter. Epicentro individuato esattamente nel mar Ionio sud-orientale a circa 20 km dall’isola di Zante, in Grecia. Il sisma è stato fortemente avvertito sull’isola greca e nel Peloponneso, ma al momento non risultano danni a cose o persone. Paura anche ad Atene.

Il sisma è stato avvertito anche al sud Italia, in particolare sulla Puglia meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. Centinaia le segnalazioni che arrivano dal Salento, Taranto, Locorotondo, Monopoli, Brindisini, Manduria, Policoro, Pisticci, Cosenza, Catania, Crotone e Catanzaro. In Italia il sisma è stato percepito molto lievemente per alcuni secondi.

Alle 04.00 di questa notte era stata registrata un’altra forte scossa, di magnitudo 5.2 sulla scala richter, avvertita fortemente nel Peloponneso sin verso Atene.