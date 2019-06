SuperEnalotto, sfiorato il jackpot: 3 vincite in Campania La fortuna fa tappa al sud

La fortuna ha fatto ancora tappa in Campania nel concorso di sabato del SuperEnalotto: Jackpot sfiorato e tre vincite con i 5 da 14mila euro ciascuna. La prima schedina vincente è stata convalidata a Villa Literno, in provincia di Caserta, alla Tabaccheria Abbategiovanni di via Vittorio Emanuele 117; un'altra vincita è stata centrata a Volla, in provincia di Napoli, al Jolly Roger Bar di via Filichito 1071; mentre la terza giocata è stata effettuata a Battipaglia, in provincia di Salerno, al Tabacchi Caiazzo Cosimo di via Serroni 45. Il Jackpot, nel frattempo, continua a salire ed è a quota 163,1 milioni di euro, primo premio in Europa, secondo al mondo e terzo nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno dello scorso anno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Campania, riferisce Agipronews, il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellamare di Stabia.