"Preparatevi, l’estate tornerà a ruggire dopo il 20 luglio" Arriva l'anticiclone africano

“Archiviata la fase instabile e più fresca di questi giorni, l’alta pressione rimonterà sull’Italia portando a condizioni in prevalenza stabili e soleggiate pur con qualche eccezione”- spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - “le correnti si manterranno infatti per qualche giorno da Ovest-Nordovest, con possibilità per la formazione di qualche temporale in primis su Alpi e Prealpi, ma occasionalmente anche sul resto del Nord e lungo l’Appennino, specie nella giornata di giovedì.”

CALDO INIZIALMENTE SENZA ECCESSI

“Le temperature saranno in ripresa, ma almeno fino al weekend il caldo non sarà particolarmente eccessivo, per quanto pienamente estivo” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “le massime infatti spazieranno mediamente tra i 27-29°C delle coste e i 30-31°C delle aree interne, con qualche picco localmente superiore su Valpadana e regioni tirreniche. Si tratterà dunque di un caldo in genere normale per il periodo e con minime notturne che riusciranno spesso a portarsi comunque al di sotto i 20-22°C.”

DOPO IL 20 LUGLIO PROBABILE RITORNO DELL’ANTICICLONE AFRICANO CON CALDO NUOVAMENTE INTENSO

“Ci sono invece elevate possibilità che a partire dal 20-21 luglio e nei giorni successivi l’anticiclone africano torni a rimontare su Mediterraneo e ovest Europa, interessando anche l’Italia. In questa fase le temperature subirebbero un inevitabile ulteriore aumento, con caldo che tornerebbe a farsi intenso: entro martedì prossimo infatti non escludiamo punte nuovamente di 35-36°C sulle aree interne, se non anche superiori nei giorni successivi. Le regioni più a rischio da questo punto di vista potrebbero essere quelle tirreniche, mentre adriatiche e Sud potrebbero vedere qualche grado in meno, comunque con caldo significativo. Seguiranno importanti aggiornamenti” – concludono da3bmeteo.com