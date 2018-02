Accademia Guardia di Finanza:concorso per 61 allievi ufficiali Il bando

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 61 Allievi Ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale - presso l'Accademia della Guardia di Finanza, per l'anno 2018/2019.

La presentazione delle domande dovrà avvenire entro il 15 marzo 2018.

Per conoscere nel dettaglio il bando clicca qui per collegarti direttamente alla sezione di interesse del portale ufficiale e conoscerai il bando completo, requisiti e modalità di partecipazione