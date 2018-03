Tecnologia: quando il videogioco prende spunto dalla realtà Con il passare del tempo, i videogiochi sono diventati sempre più curati e realistici

Il gioco è una delle attività umane per eccellenza, nonché un modo – principalmente per i bambini, ma anche per gli uomini adulti – per evadere dalla quotidianità e proiettarsi in un mondo fantastico, in cui le regole sono ben diverse rispetto alla vita di tutti i giorni e si può dare impulso alla creatività.

Tutti gli esseri umani giocano, a prescindere dall'età e dal ruolo sociale: c'è chi predilige i giochi di strategia, come le carte o gli scacchi, chi impazzisce per i giochi di società o di ruolo, e chi combina il piacere del gioco all'attività fisica.

Nel corso dei secoli, infatti, vi è sempre stata una netta differenza tra giochi per adulti e giochi per bambini ma, con l'avvento dei videogiochi, grandi e piccini hanno finalmente trovato un interesse comune: salvare principesse, affrontare mostri spaventosi ed esplorare altri universi è diventata, per molti, una vera e propria passione, cui dedicare buona parte del proprio tempo libero.

Con il passare del tempo, i videogiochi sono diventati sempre più curati e realistici, con immagini talmente vivide da fare invidia ai migliori effetti speciali cinematografici: per alcuni utenti, difatti, il gioco rappresenta una 'seconda vita', una dimensione parallela più accattivante rispetto alla routine quotidiana.

Nel settore dei videogiochi si ritrovano due tendenze principali: da un lato, vi è la ricerca di storie sempre più fantasiose ed avvincenti, con la creazione di mondi (o addirittura interi universi!) e personaggi degni della letteratura sci-fi; dall'altro, vi è tutto un filone che, al contrario, prende spunto dalla realtà, cercando di replicarne alcuni aspetti in maniera quanto più accurata e minuziosa.

Basti pensare ai giochi di guerra, dove il realismo – talvolta esasperato – delle immagini favorisce una vera immersione nel combattimento, ma anche a tutti quei titoli che si rifanno a luoghi, situazioni e personaggi reali e che, al giorno d'oggi, riscuotono un sempre maggiore apprezzamento da parte del pubblico.

Per chi, per esempio, volesse sperimentare in prima persona la professione dell'architetto, vi è Cities Skyline, in cui il gioco consiste nel costruire (e gestire) una grande città totalmente da zero; per gli appassionati di agricoltura ed ecologia, arriva Farming Simulator, gioco che riproduce fedelmente le attività di una fattoria agricola, con tanto di macchinari, animali e coltivazioni.

Per quanto possa, a prima vista, apparire bizzarro, il mondo dei videogiochi ha inglobato anche i mestieri apparentemente più 'noiosi' e quotidiani: sugli scaffali dei negozi specializzati, dunque, possiamo trovare titoli che simulano il lavoro dell'operaio, del meccanico, del carpentiere... e persino dell'operatore ecologico!

Nel variegato settore dei videogiochi, comunque, un simile realismo non si ritrova soltanto nei titoli incentrati su professioni e mestieri, ma anche nelle molteplici simulazioni che traggono spunto da luoghi realmente esistenti.

Basti citare il caso dei cosiddetti 'casino games', giochi che riproducono, con estrema fedeltà, l'atmosfera e le attività tipiche dei grandi casinò di Las Vegas o Montecarlo.