LIVE | Papa Francesco celebra la Passione di Nostro Signore In collaborazione con Vatican News, da Roma, la diretta della via Crucis

Quest'anno, su espressa volontà del Santo Padre, ad effettuare le meditazioni che scandiranno tutte le stazioni della Via Crucis saranno un gruppo di studenti, tutti giovanissimi, reclutati presso un liceo. Una novità assoluta che va a rendere sempre più forte ed indissolubile il legame tra Papa Francesco e le nuove generazioni, dopo l'appello a loro rivolto nel corso dell'ultimo Angelus da piazza San Pietro. Il Santo Padre ha parlato di un mondo che, sempre più spesso, tiene i giovani rinchiusi in un clima fatto di paure e di conservazione, “anestetizzandoli... e rendendoli invisibili” perché non si "facciano sentire, perché non facciano rumore”.

Da qui l'accorato invito, l'ennesimo, rivolto a tutti i giovani: "Sta a voi la decisione di gridare, sta a voi decidervi per l’Osanna della domenica così da non cadere nel “crocifiggilo!” del venerdì… E sta a voi non restare zitti. Se gli altri tacciono, se noi anziani e responsabili, tante volte corrotti, stiamo zitti, se il mondo tace e perde la gioia, vi domando: voi griderete? Per favore, per favore, decidetevi prima che gridino le pietre".