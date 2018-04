I dati che riguarda il gioco d’azzardo in Italia per il 2018 I casinò online sembrano aver ormai quasi rimpiazzato il gioco fisico

Il settore del gioco d’azzardo online negli ultimi due anni ha attraversato una fase di crisi che però nel corso dell’ultimo semestre ha mostrato margini di miglioramento. In particolare durante la seconda parte del 2017 si sono visti segnali positivi, specialmente per quanto concerne il segmento legato al gioco tramite app per smartphone e tablet, che mostra un dato in crescita con un significativo +15%. In particolare sono cresciuti i nuovi giocatori, cioè gli utenti che per la prima volta hanno creato un conto online e giocato tramite app per casinò digitale. Il dato fa emergere come per il settore dei casinò online, così come lo starvegas questo è un momento molto significativo a livello programmatico e di crescita.

In effetti il gioco d’azzardo negli ultimi anni è diventato un argomento assai popolare e rilevante, tanto che oltre all’interesse degli esperti del settore, si è aperto verso un pubblico più eterogeneo e ramificato, nel corso del tempo. Trattandosi di un argomento piuttosto peculiare, come per tante altre cose, il gioco ha diviso l’opinione pubblica, tra i pro e i molti contro. Anche la politica si è interessata al gioco d’azzardo , così come i media, sia quelli più tradizionale e canonici, sia quelli più moderni e atipici. I motivi di questo interesse sono dunque molteplici e riguardano ogni tipo di fenomeno di grande impatto e rilevanza mediatica. Da un lato vediamo come si cerca di analizzare il fenomeno in tutti i suoi aspetti, da quelli più positivi fino a quelle di natura più problematica. Questo evidenza come le cose siano cambiate da quando, nel 2012, il gioco è stato legalizzato e liberalizzato nel nostro Paese. I detrattori sostengono, naturalmente, che il rischio di attrarre utenti deboli e problematici sia dovuto proprio a questa liberalizzazione. In effetti le cose sono meno semplici, da come potrebbero apparire.

Partiamo da questa premessa: il gioco d’azzardo è sempre esistito come fenomeno nel nostro Paese. Tuttavia, viveva in un regime di clandestinità, e quindi restava celato ai più, e soprattutto a chi non si occupava di studiarlo da un punto di vista tecnico, così come a livello di fenomeno mediatico. Le cose sono cambiate rapidamente dal 2012 in poi. Il gioco dei casinò online, così come di quelli terrestri e i centri di scommesse sportive sono nati e si sono diffusi in maniera capillare in Italia, uscendo dalla clandestinità. In pratica lo Stato ha tolto questo settore al circuito della criminalità organizzata, rendendolo legale e tassandolo. Le regole del gioco cambiano quindi e si adeguano ai tempi, visto pure che il settore del gioco d’azzardo di tipo tradizione è ormai sempre più in crisi. In effetti il boom del gioco online, tra l'altro, non ha messo in crisi solo i casinò terrestri, ma anche gli operatori che solo fino a qualche anno fa, aprendo una sala fisica, permettevano di piazzare le scommesse sugli eventi sportivi e di giocare con le slot. I casinò online sembrano aver ormai quasi rimpiazzato il gioco fisico, nello stesso tempo all'aumentare degli scommettitori e dei giocatori sul web, che sono sempre di più. I dati che riguardano il 2017 hanno mostrato come vi sia stata una flessione nelle poker room mentre gli altri giochi da casinò quali Blackjack, roulette e slot machine sono quelli più praticati e diffusi.