La Campania donerà l’olio per la lampada di San Francesco Domani la conferenza di presentazione con il Cardinale sepe e l'arcivescovo di Benevento, Accrocca

Verrà presentato domani 21 aprile, alle ore 11.00, presso la Basilica di Santa Restituta al Duomo, il programma dell’evento, civile e religioso, che ci sarà in Assisi in occasione della Festa di San Francesco, cui parteciperà la Campania, a nome di tutte le regioni d’Italia, per offrire in dono, il prossimo 3 e 4 ottobre, l’olio per la Lampada del Santo Patrono d’Italia. Per la nostra regione quello di quest’anno sarà il quinto pellegrinaggio nella città di San Francesco, dopo le visite, con l’offerta dell’olio, del 1944, 1961, 1979 e 1998.

Terranno la conferenza stampa il Presidente della Conferenza Episcopale Campana, l’Arcivescovo Metropolita di Napoli, Cardinale Crescenzio Sepe, l’Arcivescovo di Benevento, Monsignore Felice Accrocca, delegato della Conferenza Episcopale Campana per il coordinamento dell’evento di Assisi, e il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato.

Interverranno Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo delegato della Conferenza Episcopale per il Turismo e il Tempo libero, Mons. Ciro Miniero, delegato della Conferenza Episcopale per le Comunicazioni Sociali, rappresentanti della Regione, del Comune di Napoli, delle Amministrazioni provinciali e comunali, delle Istituzioni religiose. A margine della presentazione si riunirà, per la prima volta, il Comitato promotore delle celebrazioni per la festa di San Francesco ad Assisi.