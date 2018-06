Migliaia di giovani si battono per lavoro in Italia In Italia, Spagna e Grecia un terzo delle persone di età inferiore ai 25 anni sono disoccupati.

Il fotografo Michele Borzoni ha scattato le foto di migliaia di giovani italiani che partecipano a concorsi aperti per le posizioni aperte nel settore pubblico. Il vincitore del concorso è identificato dopo un test per il quale vengono assegnati i punti. "Volevo enfatizzare la natura di massa di un evento del genere, quando la personalità di una persona si riduce al numero di punti ottenuti. A volte queste competizioni sono umilianti, spesso non prendono in considerazione l'individualità del candidato, almeno nelle fasi iniziali ", ha detto Borzoni del suo progetto.

Il tasso generale di disoccupazione in Italia, secondo Eurostat, a gennaio 2018 era pari all'11,1%. Questa situazione è meglio da quella del 2016 (11,7%) e dimostra il tasso più basso dal 2013. Ma il divario interno rimane ancora alto: nelle regioni meridionali dell'Italia, il tasso di disoccupazione (19,4%) è quasi tre volte superiore a quello del nord (6,9%). Molte persone tra 16-25 anni non sono in grado di trovare un lavoro. In Italia sono ufficialmente disoccupati il 31,5% della popolazione in questa fascia di età.

La situazione è peggiore in Grecia dove, secondo gli ultimi dati (del novembre 2017) il 43,7% dei giovani non ha lavoro, e in Spagna (36%).

La situazione occupazionale dei giovani non è stata semplice in Europa dagli anni '70, ha dichiarato lo scorso anno il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi. Tuttavia, la crisi iniziata con il crollo dell’economia di Grecia nel 2008 ha peggiorato una situazione già difficile.

Le cause della disoccupazione giovanile sono molte. I giovani sono meno protetti dal licenziamento perché molti sono assunti con contratti a tempo determinato e licenziati i primi durante la crisi, un'altra causa: durante una crisi l'azienda innanzitutto sospende di assumere nuovi dipendenti.

I paesi cercano di risolvere il problema in diversi modi: in Francia, il presidente Emmanuelle Macron ha lanciato un'altra riforma del mercato del lavoro che dovrebbe stimolare l'occupazione dei giovani, dando il permesso ai datori di lavoro di stipulare contratti flessibili con loro. In Finlandia il governo stringe le regole per il pagamento delle indennità di disoccupazione, la somma di quale può essere ridotta se una persona è inattiva in cerca di lavoro.

