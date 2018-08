5 trucchi su come non spendere una fortuna durante le ferie Tornati dalla ferie il Vostro conto corrente è prosciugato?

Chi si preoccupa delle piccole spese durante le vacanze? Dopo tutto, il detto "Sono in vacanza, me lo posso permettere " è molto popolare. Il pranzo in un ristorante costoso, molti (spesso inutili) souvenir, parcheggi, viaggi - spesso non prestiamo attenzione a tali spese. La disperazione, tuttavia, arriva subito dopo il ritorno, perché la vita non finisce con le vacanze.

D'altra parte, non possiamo sempre pensare ai soldi che escono dal nostro conto durante le vacanze. Non bisogna negarsi ogni piacere solo perchè costa un po’ di più. Bisogna saper trovare un equilibrio. È meglio pensarci prima, per essere in grado di rilassarci con la consapevolezza che ci siamo presi cura di tutto. Un approccio così razionale è la soluzione migliore.

1. Preparati con Calma

In effetti la maratona di spese inutili inizia ancora prima di partire. I costumi da bagno acquistati all’ultimo minuto oppure una montagna di cosmetici, di cui meno della metà verrà effettivamente utilizzata, è un modo classico per sprecare denaro durante i preparativi per le vacanze. Dopo il nostro ritorno ci ritroviamo con tantissimi prodotti che potrebbero servirci per le vacanze del prossimo anno, ma dopo qualche mese di solito finiscono nella spazzatura.

Vale la pena pianificare senza fretta, magari facendo una lista. Cosa abbiamo già? Di che altro abbiamo bisogno? Quanti giorni? Se pianifichiamo queste spese abbastanza presto, alcune cose possono essere acquistate ad un prezzo scontato. Ricorda che i negozi aspettano con ansia, i consumatori che acquistano i vestiti, giocattoli e altri accessori per le vacanze all'ultimo minuto. Quando si pianifica un viaggio in anticipo, è possibile, ad esempio acquistare i vestiti su internet ad un prezzo più economico, magari seguendo gli sconti di Zalando Privè , dove senza rinunciare alla marca e alla qualità si può risparmiare un po’.

2. Non farti sorprendere

Durante le vacanze molto spesso ci capitano delle spese inaspettate. Spesso, solo sul posto scopriamo che bisogna ancora pagare qualcosa in più: per il parcheggio, per la biancheria da letto, per Internet, per l'aria pulita (cioè la tassa di soggiorno tanto amata da tutti). Gli Hotel, i resort o campeggi molto spesso amano sorprendercii con tali spese supplementari. È meglio chiedere semplicemente in dettaglio tutti i possibili supplementi prima di partire. Puoi controllare i commenti sul web - forse qualcuno condividerà delle informazioni importanti riguardo il tuo hotel. Inoltre puoi sempre cercare degli sconti su Hotel.com per risparmiare un po’.

3. Imposta un budget

Imposta un limite giornaliero oltre il quale non puoi spendere. Alcune persone, per non rischiare, e non spendere troppo durante le vacanze, semplicemente non portano con sé, nel portafoglio, di più della cifra prestabilita. Il resto rimane in albergo, grazie a questa mossa sono sicuri di non spendere più di quanto possono.

Per chi invece ha bisogno di un metodo ancora più rigoroso, può portare con sé solo i soldi contanti, tanto quanto basta per le vacanze, e usare la carta di credito solo in caso di emergenza. Forse in questo modo evitando spese inutili durante le vacanze, potremo acquistare come ricordo uno splendido charm della collezione estiva approfittando delle offerte Pandora.

4. Fai attenzione ai luoghi ovvi

Si sà ormai da anni, che nelle località più famose e più popolari dove ci sono tanti turisti, si paga di più. Vicino ai monumenti, nelle piazze principali, nelle località marittime dove la frequenza è molto alta, i prezzi saranno sempre più alti del normale. Su questo non ci sono dubbi, e il prezzo nella maggior parte dei casi non va di paro passo con la qualità. Paghiamo principalmente per la nostra pigrizia.

5. Rilassati!

Non devi cadere nell'esagerazione. Non è consigliabile controllare ogni singola spesa, anche piccola, in vacanza. Ad un certo punto ne avrai abbastanza. Esiste il rischio di rinunciare completamente al desiderio di risparmiare denaro e iniziare a spendere denaro in modo impulsivo.In questo modo puoi arrecare gravi danni al tu budget. Ricorda che la cosa più importante è sentirsi bene, divertirsi e riposare. Il risparmio può essere solo una bella aggiunta.