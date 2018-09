Messa a Disposizione: Mancano insegnanti di sostegno Sono diverse le segnalazioni raccolte che lamentano la carenza degli insegnanti di sostegno

Alle porte del nuovo anno scolastico si ripresenta lo storico problema della mancanza di docenti preparati a guidare i sempre più numerosi studenti con disabilità. Spesso questi docenti sono convocati attraverso domanda di messa a disposizione .

BERGAMO

Salvo Inglima, vertice della Cisl Scuola Bergamo ha dichiarato che per la provincia di Bergamo rimarranno scoperte 190 cattedre per la scuola primaria, 290 per la scuola secondaria di primo grado e 75 per le scuole secondarie di secondo grado.

TORINO

Rimarranno scoperte 908 cattedre sul sostegno cattedre per la provincia di Torino secondo il sindacato: 65 nella scuola di Infanzia, 405 nella Primaria, 398 in quella di primo grado e 40 in quella secondaria.

SARDEGNA

Allarme anche in Sardegna, come riportato dalla Nuova Sardegna, aumentano i posti, ma non ci sono docenti con formazione specifica.

TRIESTE E GORIZIA

A Trieste e Gorizia a lanciare l’allarme è il Sindacato Cisl che segnala una mancanza di circa 400 specializzati in tutto il Friuli Venezia Giulia

ALESSANDRIA

Anche ad Alessandria mancano 475 insegnanti di sostegno. La Cgil ha dato l’idea di quanto lavoro ci sia ancora da fare. Nella scuola dell’infanzia restano da coprire 4 posti comuni e 71 di sostegno, compresi quelli in deroga; alle elementari 10 posti comuni e 154 di sostegno; alle medie 71 posti comuni e 96 di sostegno; alle superiori, 63 posti comuni e 92 di sostegno.

È quindi questo il periodo ideale per inviare la Messa a Disposizione specie per ricoprire cattedre vacanti sul sostegno.