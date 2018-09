Messa a disposizione online: come compilare la mad Per scrivere la messa a disposizione online bisogna seguire degli accorgimenti specifici

Per scrivere la messa a disposizione online bisogna seguire degli accorgimenti specifici.

La mad online deve essere redatta in modo formale e contenere i dati importanti del docente.

In particolare:

- scrivi con precisione i dati anagrafici, i titoli conseguiti e le esperienze avute nel settore scolastico;

- inserisci la classe di concorso per la quale sei abilitato o per la quale hai titolo ad insegnare, l’università e la data in cui e` stato conseguito il titolo, o l’istituto superiore nel quale e` stato conseguito il diploma, insieme alle relative votazioni.

Ogni anno gli istituti scolastici ricevono centinaia di domande, e per questo motivo e` fondamentale dare da subito una buona impressione di se´. Per aumentare la possibilità che una candidatura vada a buon fine, e` fondamentale inviarne molte.

Oltre a inviare molte domande in diversi istituti scolastici, e` importante diversificare le province nelle quali ci si candida, e fare domanda anche in diversi periodi dell’anno.

Per non avere dubbi sulla compilazione della domanda di messa a disposizione, è possibile inserire sulla piattaforma Voglioinsegnare.it i propri dati e titoli di studio, in questo modo si può creare un modello già pronto che arriverà direttamente alle scuole della provincia selezionata.

