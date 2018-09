Messa a disposizione: come funziona l'invio della domanda E' anche possibile compilare la domanda on-line

La domanda di messa a disposizione (anche detta MAD) è un'istanza informale che può essere presentata da chiunque abbia un titolo di studio che dia accesso ad una o più classi di concorso, senza essere necessariamente iscritto ad alcuna graduatoria.

Il candidato che aspira a fare il docente con l'invio della messa a disposizione può essere reclutato dai Dirigenti Scolastici al fine di coprire cattedre vacanti per impossibilità di reperire personale regolarmente iscritto nelle GAE o nelle Graduatorie d'Istituto.

Come funziona l'invio della messa a disposizione

La messa a disposizione viene inviata alle singole segreterie delle scuole mediante un documento dove oltre ad indicare i dati anagrafici e il titolo di studio in possesso, si indicano le classi di concorso per la quale si intende essere selezionati o comunque per la quale si ha titolo ad insegnare.

La domanda di messa a disposizione può essere redatta in carta semplice e spedita via posta tradizionale, oppure in formato digitale (PDF/DOC) inviandola mediante Posta Elettronica Ordinaria (PEO) oppure via Posta Elettronica Certificata (PEC). La messa a disposizione può essere inviata anche in altre province oltre a quelle indicate in eventuale graduatoria di III Fascia.

A quante scuole inviare la mad?

Non ci sono divieti sul numero di scuole o province a cui inviare la domanda. Per il docente assunto tramite MAD non sarà comunque possibile la cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province. Inoltre il docente assunto tramite messa a disposizione matura tutti i diritti di un docente di ruolo o comunque regolarmente in servizio presso l'istituto scolastico.

Invio veloce con Mad Express

Con Mad Express è possibile compilare la domanda di messa a disposizione, selezionando provincia e ordine di scuola, e la domanda sarà inviata entro 4 ore alle scuole selezionate, con un operatore telefonico a completa disposizione per rispondere a qualsiasi domanda.

La piattaforma on-line semplifica notevolmente la procedura di invio, tutelando i dati personali, e consentendo di selezionare le zone geografiche specifiche nelle quali inviare la propria messa a disposizione. In pochi clic centinaia di scuole in Italia riceveranno la messa a disposizione di chi aspira a insegnare o lavorare nel mondo dell’istruzione. È possibile in questo modo inviare con Voglioinsegnare.it la propria candidatura lavorativa in modo semplice, veloce ed efficace.

