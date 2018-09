Messa a Disposizione: la guida gratuita 2018/2019 Per chi ha ancora dubbi, Voglioinsegnare.it ha creato una guida gratuita e completa

Manca poco più di un mese all’inizio della scuola e tanti aspiranti docenti stanno inviando la propria messa a disposizione ovvero la candidatura spontanea e informale che può essere presentata presso tutte le scuole, per diventare insegnante o lavorare come personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), principalmente per un ruolo di supplenza.

La guida gratuita sulla messa a disposizione di Voglioinsegnare.it

Per chi ha ancora dubbi, domande e incertezze circa l’invio della messa a disposizione (MAD), la piattaforma on-line Voglioinsegnare.it ha creato una guida gratuita e completa 2018/2019 sui principali quesiti inerenti la MAD, rivolta sia ai docenti che al personale ATA.

Nella guida vengono trattati diversi argomenti divisi in tre macro-categorie:

1. cos’è la messa a disposizione e chi può presentare la domanda;

2. come va inviata la domanda passo per passo;

3. numerosi consigli utili per ottimizzare al massimo l’invio e avere più possibilità di essere contattati dalle scuole.

A chi è indirizzata la guida sulla messa a disposizione

La guida sulla messa a disposizione è pensata per docenti, aspiranti docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole (ATA), e può essere scaricata gratuitamente dal seguente link:

https://www.voglioinsegnare.it/#guida-completa

Si ricorda che la messa a disposizione può essere inviata anche dagli iscritti in graduatoria in seconda e terza fascia.

E’ possibile anche inviare una domanda di messa a disposizione per il sostegno, anche senza specializzazione.

Qualora infatti le scuole non dovessero riuscire a reperire personale a sufficienza, possono contattare anche docenti senza abilitazione.

Inoltre, anche chi vuole lavorare come personale amministrativo, tecnico e ausiliario nelle scuole può inviare la propria messa a disposizione.

Invia ora il tuo curriculum alle scuole