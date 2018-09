Messa a disposizione: invio veloce con MAD Express In questo periodo tanti dirigenti scolastici stanno convocando docenti tramite la MAD

Il nuovo anno scolastico sta per iniziare, e in questo periodo tanti dirigenti scolastici stanno convocando docenti tramite la messa a disposizione (MAD) , ovvero l’invio della propria disponibilità a ruoli di supplenza, sia per chi è già iscritto in graduatoria sia per i non iscritti.

Convocazione a scuola anche con laurea triennale o diploma magistrale

Molte persone che hanno inviato la messa a disposizione tramite la piattaforma Voglioinsegnare.it sono state contattate; in diversi casi, alcuni docenti sono stati convocati anche se solo in possesso della laurea triennale o del diploma, laddove è stata riscontrata una carenza di insegnanti in graduatoria per alcune materie, come ad esempio matematica. Per capire a quale classe di concorso corrisponde il proprio titolo di studio, è possibile visitare www.classidiconcorso.it.

Messa a disposizione per sostegno

Anche per ricoprire la carenza di insegnanti di sostegno le scuole stanno attingendo risorse dalle domande di messa a disposizione. Inviare la MAD consente pertanto di incrementare notevolmente le possibilità di essere contattati da parte degli istituti scolastici per insegnare o svolgere servizio come personale ATA.

Invio immediato con MAD Express

Con Voglioinsegnare.it non solo è possibile inviare la propria messa a disposizione a centinaia di scuole contemporaneamente, ma anche farlo subito.

Con il servizio MAD Express è possibile compilare la domanda che sarà spedita entro 4 ore alle scuole selezionate.

Invia ora il tuo curriculum alle scuole