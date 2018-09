Lavorare online da casa: le attività del nuovo millennio La rete offre tantissime possibilità

L’idea di lavoro che si aveva qualche decennio fa è decisamente cambiata negli ultimi anni. L’ampliarsi delle possibilità fornite da internet, infatti, hanno modificato anche il mondo del lavoro. Una volta una persona doveva ogni giorno recarsi nel proprio ufficio, negozio, fabbrica per lavorare, per comprare cose, per chiedere una consulenza: oggi non è più così. Le cose che si possono fare da casa propria, grazie al web, sono innumerevoli. Questo vale non solo per accedere a un servizio, ma anche per erogarlo.

Tramite internet si può comunicare, anche guardandosi negli occhi, da casa propria con una persona che si trova a chilometri di distanza, in un’altra città o in un altro Stato. Si possono inviare documenti, fare bonifici, scambiare denaro, fare investimenti. Le attività professionali che si possono fare da casa, quindi, sono tantissime e non hanno più limiti logistici. Basta avere l’ispirazione e trovare la formula giusta per guadagnare.

Lavorare da casa grazie al web, ma sempre con attenzione

La rete offre tantissime possibilità, come detto, questo però non significa che le cose qui siano facili perché questo mondo, infatti, è molto competitivo. Il vantaggio, però, è che le occasioni sono tante e in base all’ispirazione, alle competenze e alle attitudini di una persona le possibilità ci sono o si creano con impegno e dedizione.

Se non si ha grande esperienza del settore, all’inizio si prova nel tempo libero, puntando perlopiù a guadagnare qualche extra oltre al proprio normale stipendio. Se le cose poi vanno bene, allora si può pensare di fare della fonte di guadagno sul web, la propria principale.

A questo mondo si affacciano anche molte persone che non hanno un lavoro o che devono rinunciarvi per necessità, come assistere i figli a casa o un parente. Internet, in questo senso, dà possibilità anche a chi praticamente non ne avrebbe, ma ha la volontà di mettersi all’opera.

L’unica cosa a cui va fatta molta attenzione sono le truffe, che in internet purtroppo abbondano. I casi in cui viene richiesto denaro per lavorare online sono tanti e così anche le figure che si propongono come intermediari, broker, coach. È per questo che, salvo non si tratti di una persona conosciuta e fidata, è bene evitare di mettersi in gioco con altri.

Guadagnare da casa attraverso il web: idee

I modi più diffusi per guadagnare comodamente da casa sul web sono due: il lavoro come libero professionista o gli investimenti. Tutto dipende dalle proprie attitudini e competenze. Ecco qualche idea:

- Fare il consulente online: grazie alle webchat è possibile parlare e confrontarsi con una persona occhi negli occhi come dal vivo e questo ti consente di fornire consulenze. Ovviamente devi avere delle competenze e/o dei titoli. Esempi di consulenti online sono: l’avvocato, il commercialista, il coaching/assistente, il personal trainer, il nutrizionista. Queste sono solo alcune delle figure, ma ce ne sono innumerevoli!

- Investimenti in rete: se hai un minimo di budget puoi tentare la sorte negli investimenti online. Questi sono tantissimi, ma dovresti scegliere il settore in base alle tue competenze. Se non ne hai di specifiche puoi provare attività poco impegnative come giocare alla roulette francese online ; se invece hai qualche competenza finanziaria puoi azzardare il trading online o il settore delle cryptovalute.

- Lavori da remoto: copywriting, web designer, grafico, inserimento di dati, customer service di e-commerce sono solo alcune professioni in rete, ma ce ne sono molte altre. Basta guardare gli annunci per trovare idee e proposte.