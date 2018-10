Campus Academy: Medicina è più vicina Medicina è più vicina: alla Campus Academy partono i corsi per il test di ammissione

Il sogno di entrare a Medicina, si sa, è comune a tanti ragazzi che hanno appena conseguito il diploma di maturità, ma per poterlo realizzare bisogna superare l’ostacolo del test di ammissione. Ad Avellino, Salerno e Caserta, questa prova si può superare con l’aiuto di Campus Academy, l’agenzia specializzata in servizi scolastici e universitari diretta dal dottor Biagio Amato. Con lui abbiamo parlato dell’offerta per gli aspiranti medici di Avellino e dintorni.

Dottor Amato, il test di Medicina di quest’anno si è appena concluso, con le graduatorie pubblicate pochi giorni fa. Come è andata?

Anche quest’anno le selezioni sono state serrate, con 6 candidati per ogni posto disponibile. Tra l’altro, alcune università campane, come la Federico II di Napoli o l’università di Salerno, risultano tra le più richieste a livello nazionale. È per aiutare gli studenti ad affrontare il grado di difficoltà di questo esame che da alcuni anni Campus Academy offre in esclusiva ad Avellino i corsi di Alpha Test, la società leader in Italia nella preparazione ai test di ingresso, in linea con la nostra filosofia che ci vede - in ognuno dei numerosi servizi che offriamo - accanto ai partner migliori del settore.

Ma non è un po’ troppo presto per pensare ai test del 2019?

Capisco il dubbio: con la maturità alle porte, lo studio per entrare a Medicina sembra un impegno da rimandare, ma questa era la mentalità di tanti anni fa. Ormai, sempre più ragazzi (e le rispettive famiglie) hanno capito che nella selezione per entrare a Medicina, così come a Odontoiatria, a Veterinaria o a Fisioterapia, non conta fare bene: è decisivo fare meglio degli altri, superare la concorrenza. E, se uno ha già le idee chiare sul suo lavoro futuro, conviene che sfrutti questo vantaggio cominciando a studiare per tempo. Anzi, non sono pochi gli studenti che cominciano a prepararsi già durante la quarta superiore e anche loro trovano in Campus Academy un riferimento affidabile.

Dott. Amato , che cosa proponete quindi agli studenti campani?

Abbiamo aperto proprio in questi giorni le iscrizioni al nostro corso di preparazione più completo, l’Alpha Test Masterclass 100. Sarà possibile frequentarlo nella nostra nuovissima sede di Avellino in piazza Solimena al 5, ma anche a Caserta e Salerno, città in cui ci appoggiamo a comode strutture congressuali ben servite dai mezzi pubblici.

Come è organizzato il corso?

Il corso si avvale dei 30 anni di esperienza di Alpha Test in questo settore: il metodo è supercollaudato ed efficace. La parte di didattica in aula consiste in 68 ore di lezione da gennaio a metà maggio, due volte alla settimana, a cui si aggiunge un modulo di 32 ore di esercitazione in agosto, prima del test ufficiale. Come dicevo, partire per tempo paga: intanto, per chi si iscrive entro metà ottobre, sono previsti sconti importanti. E poi, iscriversi presto consente di ricevere subito i libri Alpha Test e di accedere alla piattaforma di studio assistito AlphaTestAcademy. In questo modo, prima di entrare in aula, si può già cominciare a lavorare in vista dell’inizio delle lezioni ed entrare in contatto via web con gli insegnanti.

Ecco, gli insegnanti: chi sono?

Per preparare i ragazzi al test non basta avere un’esperienza didattica classica. Alpha Test scegli i propri insegnanti tra giovani professori universitari, ricercatori e professionisti con esperienza pluriennale e competenze didattiche specifiche; molti di loro sono anche autori dei libri per l'ammissione all'università. Sono persone molto preparate, abituate a gestire le ansie degli studenti che, a mano a mano che l’esame si avvicina, sentono sempre più la pressione.

Che cosa si studia, concretamente, durante il corso?

In aula si lavora su tutte le materie del test: non solo chimica, biologia, fisica e matematica, ma anche ragionamento logico. Quest’ultimo preoccupa e disorienta gli studenti perché a scuola non lo trattano e spesso, di fronte a domande di logica, si trovano del tutto spaesati. Bene, in classe con noi, a poco a poco acquisiscono familiarità con le domande di logica e imparano a risolvere i vari tipi di esercizi, il che tornerà utile anche dopo il test di ammissione.

Come è impostata la didattica dei corsi Alpha Test?

In anni e anni di lavoro abbiamo messo a punto un metodo efficace. La parola d’ordine è: misurare e valutare continuamente l’efficacia delle lezioni. A inizio corso, gli studenti svolgono una prova “diagnostica”, naturalmente a test, che consente ai docenti di avere una fotografia della situazione di partenza della classe e di ciascun allievo. Modulare le lezioni sulla fisionomia di ogni classe è infatti la condizione necessaria per fare un buon lavoro.

Poi, a mano a mano che il corso procede, ciascun docente per la sua materia sottopone periodicamente la classe alla verifica di quanto appreso. Così, passando dalla teoria alla pratica e, quando necessario, tornando a chiarire gli argomenti più ostici, si arriva alla parte finale del corso. Il modulo di 32 ore previsto dopo ferragosto è la ciliegina sulla torta, quello che spesso fa la differenza tra un’ammissione o un’esclusione. Come vede, il nostro sistema prevede che in aula e a casa i ragazzi studino non a testa bassa, ma “con la testa”. Con l’aiuto degli insegnanti, diventano consapevoli dei loro punti di forza e individuano i punti deboli su cui lavorare di più. Arrivano così al giorno del test al massimo della forma e, per quanto possibile, al minimo dell’ansia.

Dove è possibile incontrarvi di persona?

Siamo a disposizione di studenti e genitori per rispondere alle mille domande che il tema del test di ammissione porta con sé. Invito tutti a venirci a trovare nella sede amministrativa di Avellino, Piazza Libertà angolo via Generale Cascino oppure presso la nuovissima sede didattica di Piazza Solimena 5.

