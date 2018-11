Bava di lumaca per la cosmesi naturale La bava di lumaca sarebbe un concentrato di sostanze nutritive e rigeneranti

L’ultima novità in fatto di cosmetici sono gli estratti naturali, ma in particolare in questo periodo lo sono quelli provenienti dagli animali. In particolare, sembra che la “bava di lumaca” stia entrando sempre di più nelle preferenze di chi ci tiene a curare il proprio aspetto.

La bava di lumaca, infatti, sarebbe un concentrato di sostanze nutritive e rigeneranti che si ricava dall’invertebrato, fino a poco tempo fa noto solo per la sua scarsa velocità. In realtà è una variante specifica di lumaca che riesce a produrre una bava di lumaca speciale, si tratta della Helix aspersa.

La secrezione mucosa degli esemplari di tale specie è un composto di varie sostanze che sono state messe sotto la lente di ingrandimento da diversi scienziati e cosmetici in tutto il mondo. In particolare, la banca di lumaca presenta:

- Allantoina

- Acido Glicolico

- Elastina

- Collagene

- Proteine e Vitamine

Ma andiamo ad approfondire l'argomento per capire cosa ha reso così popolare la bava di lumaca, specialmente tra le donne che temono gli effetti dell'invecchiamento.

Bava di Lumaca: la storia della Helix Aspersa

Tra le molteplici specie di lumache è proprio la Helix Aspersa a presentare le proprietà più sbalorditive grazie alla sua bava, ovvero quel composto che le lumache utilizzano come idratazione, protezione, lubrificazione e adesione alle pareti verticali.

Nel 1980 la Helix Aspersa attirò la curiosità di alcuni studiosi. In Cile la famiglia Bascunan le allevava per immetterle nel mercato francese. Fu così che gli operai che lavoravano all’allevamento si resero conto della straordinaria morbidezza della pelle delle loro mani, ma notarono anche altro: le ferite procurate alle mani guarivano più in fretta.

Solo dopo 15 anni di ricerche ci si rese conto che la Helix era la “causa” di tali effetti benefici e fu così che si sintetizzò un primo farmaco.

Le proprietà cosmetiche

Alla bava di Helix Aspersa, ad oggi, vengono attribuite svariate proprietà. Per prima cosa essa avrebbe una funzione nutritiva della pelle in quanto il muco secreto dalla lumaca può essere utilizzato per contrastare la secchezza della pelle, ma soprattutto le rughe, acerrime nemiche delle donne.

Grazie alla presenza di allantoina la bava di lumaca presenta anche una proprietà rigenerante dei tessuti in quanto va a stimolare la produzione di elastina e fibre di collagene utili a riparare i tessuti e attenuare ancora una volta proprio le rughe.

La bava di lumaca vanta anche un’azione esfoliante grazie all’acido glicolico. La crema a base di questa secrezione consente peeling delicato sulla pelle che ha effetto anche sulle macchie cutanee. Non manca ovviamente anche un’azione idratante dovuta alla presenza di proteine, inoltre la bava agisce da antiossidante perché ricca di vitamine C ed E che contrastano l’azione dei radicali liberi e le infiammazioni.

Ma come viene prodotta la bava di lumaca? Gli animalisti saranno già pronti ad insorgere immaginando le più immonde torture sostenute dalle povere lumache, ma non è così. Ad oggi l’estratto di bava di lumaca si produce senza fare alcun danno all’animale in allevamenti naturali dove la lumaca vive liberamente.