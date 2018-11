Nuova Audi A1 è finalmente arrivata da G. Benevento Finauto Non mancate al porte aperte di Sabato 24 e Domenica 25 Novembre

La nuova Audi A1 Sportback è finalmente arrivata ed è pronta a dominare la città.

Sabato 24 e Domenica 25 Novembre la G. Benevento Finauto, ad Avellino, Benevento e Foggia, è lieta di presentare in anteprima il modello nativo digitale che fa delle caratteristiche tech e di infotainment i suoi punti di forza.

Audi A1 Sportback si muove alla perfezione nel tessuto metropolitano rimanendo sempre connessa alla realtà urban. Tecnologia all’avanguardia, design dinamico e personalizzazione top: Audi A1 Sportback incontra i bisogni di una generazione che sa quello che vuole. E lo fa alla perfezione.

Design: completamente rinnovato, sportivo e di carattere grazie a linee tese e moderne.

Esterni

La nuova Audi A1 Sportback cambia radicalmente il percorso stilistico avviato con la generazione precedente. Un design che vuole essere ancora più sportivo, marcato e moderno, per essere orientato sempre più al cliente maschile, senza dimenticare la clientela femminile della generazione passata.

Al frontale emergono importanti richiami alla storia sportiva di Audi con tre aperture poste sopra alla griglia del single frame. La fiancata ben più slanciata che in passato, grazie ad una lunghezza sensibilmente incrementata, è dominata dal montante posteriore, ampio e inclinato e da due linee che salgono a forma di cuneo in direzione della coda. Il posteriore è dominato invece dai gruppi ottici nel nuovo design 3D da una nuova firma luminosa, ancora più evidente grazie alla tecnologia LED con indicatori di direzione dinamici opzionali.

Dimensioni

Audi A1 Sportback si conferma un’auto compatta ideale per il contesto urbano, ma migliora notevolmente l’abitabilità interna, soprattutto posteriore: grazie infatti alla lunghezza di poco superiore ai quattro metri e ad un passo cresciuto di ben 94 millimetri, l’abitabilità interna della cellula dell’abitacolo cresce di ben 43 millimetri a tutto vantaggio dei passeggeri posteriori.

Inoltre, grazie alle accresciute dimensioni, anche lo spazio a disposizione per i bagagli cresce di ben 65 litri spetto alla precedente generazione.

Nuova Audi A1 Sportback

Lunghezza 4.029 mm, Larghezza (senza specchietti) 1.740 mm, Altezza 1.422 mm, Passo 2.563 mm, Bagagliaio 335 lt.

Differenza con la precedente generazione

Lunghezza + 56 mm, Larghezza (senza specchietti) - 6 mm, Altezza -13 mm, Passo + 94 mm, Bagagliaio + 65 lt.

Colori ed elementi di contrasto

Audi A1 Sportback è disponibile in dieci differenti colorazioni che possono essere combinate, in opzione, all’immancabile tetto in colore di contrasto e agli inediti pacchetti di contrasto, nelle tinte nero Mythos o grigio Chronos.

Interni

Il design degli interni gioca sull’uso di linee tese e sfalsate che, assieme alle finiture in nero lucido, creano uno spazio interno moderno e piacevole: dettagli quali l’inserto centrale, le bocchette di areazione e la parte interna delle maniglie alle portiere anteriori potranno essere personalizzati in uno dei cinque colori per i dettagli interni, abbinabili anche ai rivestimenti dei sedili.

Digitalisation Connectivity & infotainment

Infotainment

L’infotainment di serie è completamente digitale grazie al nuovo cockpit con schermo LCD da 10,25” e allo schermo touch da 8,8” orientato al guidatore.

Tecnologie che hanno fatto il loro debutto su Audi A8 e che ora è possibile ritrovare anche su questo modello: infatti Audi A1 Sportback è dotata di serie della Radio MMI®Plus con schermo touch da 8,8”, vivavoce Bluetooth e comando vocale. In opzione è disponibile uno schermo da 10,1” abbinato alla Predisposizione alla navigazione o al Sistema di navigazione MMI ®.

Disponibili anche tutte le tecnologie di gamma Audi per la gestione degli smartphone: Audi phone box e Audi smartphone interface. Fondamentale per il target cliente di Audi A1, Audi smartphone interface rappresenta un’importante dotazione poiché permette di riprodurre in tutta sicurezza le funzionalità principali del propri smartphone, compresi i servizi di navigazione e musicali, attraverso Apple CarPlay e Android Auto, con due USB (Tipo A e Tipo C).

Sistemi audio

Ampio spazio è stato dato ai sistemi audio: Audi A1 Sportback è dotata di serie di sei altoparlanti passivi che diventano otto (con subwoofer) e 180 watt di potenza, tramite Audi Sound System.

Una novità per il segmento è sicuramente l’impianto audio Bang & Olufsen con effetto 3D. Grazie ad undici altoparlanti e subwoofer, con dodici canali amplificati, raggiunge l’incredibile potenza di 560 watt. Inoltre grazie a quattro altoparlanti annegati nel cruscotto anteriore, il suono viene riprodotto nell’abitacolo generando un effetto tridimensionale unico nel segmento.

Driving experience

Sistemi di assistenza al conducente

Audi A1 Sportback ritrova i sistemi di assistenza derivati dai modelli Audi di categorie superiori.

Audi pre-sense front, di serie, monitora eventuali situazioni critiche che coinvolgono altre vetture, pedoni o ciclisti, anche in condizioni di visibilità scarsa grazie al radar anteriore, attivando differenti azioni a seconda del grado di pericolosità rilevato.

Sempre di serie, il lane departure warning (assistente al mantenimento di corsia) agisce già a partire da 60 k m/h attraverso movimenti correttivi sul volante e apposite vibrazioni per mantenere la vettura all’interno della corsia di marcia: due dotazioni importanti nella guida di tutti i giorni.

In opzione, Audi A1 Sportback offre anche Audi pre-sense basic, che interviene con azioni protettive in caso di potenziali collisioni, il regolatore di velocità disponibile anche con la funzionalità Stop&Go con l’Adaptive speed assist che, come di consueto, mantiene la distanza impostata dal veicolo che precede, frenando e accelerando in autonomia.

Infine Audi A1 Sportback introduce due novità nei sistemi di parcheggio rispetto la versione precedente: la telecamera posteriore e l’Assistente al parcheggio che supporta attivamente le manovre di parcheggio sia trasversali che longitudinali.

Motori e Assetto

Audi A1 Sportback è disponibile al lancio nella motorizzazione 1.0 TFSI da 85 kW/116 CV (30 TFSI) sia manuale a 6 marce che con S tronic a 7 rapporti, dotata di filtro anti-particolato e di funzionalità Start&Stop.

Per una dinamica di guida ancora più sportiva, la nuova Audi A1 offre in opzione per la prima volta, la regolazione della rigidità degli ammortizzatori attraverso le impostazioni dell’Audi drive select incluso, assieme alle pinze freno in colore rosso, nel Pacchetto Dynamic.

Nuova Audi A1 vi aspetta da G. Benevento Finauto, ad Avellino, Benevento e Foggia pronta a stupirvi.

Non mancate al porte aperte di Sabato 24 e Domenica 25 Novembre, anteprima esclusiva di nuova Audi A1, presso le nostre sedi:

AVELLINO S.S. 7 Bis km 304+450 Pratola Serra (AV) Tel. 0825682147 infoaudi@beneventofinauto.it

BENEVENTO S.S. 7 Appia km 257 Contrada Pontecorvo Tel. 0824362786 infobn@beneventofinauto.it

FOGGIA Viale Fortore, 39/A Tel. 0881721329 infofoggia@beneventofinauto.it