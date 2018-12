Auto noleggio aziende: perché scegliere Locauto Locauto: tariffe vantaggiose e formule flessibili per il noleggio fai da te.

Percorrere la strada della competitività e dell’innovazione è una scommessa per tutte le aziende. Tra le sfide quotidiane che i professionisti si trovano ad affrontare c’è la ricerca di soluzioni di mobilità adatte alle proprie esigenze, a fronte di tariffe vantaggiose. Noleggio a breve, a medio e lungo termine: qualunque sia la necessità, è importante saper scegliere un partner affidabile e poter contare su una consulenza mirata.

Accanto alle soluzioni tariffarie, conta molto la flessibilità: non si tratta semplicemente di individuare un fornitore, ma di trovare la formula giusta per ottimizzare il budget e gestire il business nel modo più efficiente. Dall’affitto di furgoni low cost al noleggio auto per esigenze operative o di rappresentanza, a fare la differenza non è solo il prezzo, ma anche la qualità.

Noleggio auto per aziende: le garanzie offerte da Locauto

Tra i partner di riferimento per il noleggio di auto e furgoni per le aziende c’è Locauto, da oltre trent’anni specializzato nella consulenza business. Locauto è una realtà 100% italiana che può contare su una partnership prestigiosa: quella con Enterprise Rent a car, gruppo leader a livello mondiale nel campo dell’autonoleggio. Ciò significa avere accesso a tariffe e condizioni garantite tutto l’anno, non solo in Italia ma anche nel resto del mondo.

Un altro fattore distintivo è l’assoluta qualità della flotta, con modelli nuovi e in perfetto stato di manutenzione: il parco auto Locauto è, non a caso, annoverato tra i più giovani del mercato in termini di età media. Oltre ad offrire veicoli giovani e soggetti a un costante ricambio, grazie agli accordi stretti coi costruttori leader, Locauto offre alle aziende la possibilità di accedere a un’ampia gamma di usato di qualità: un’opzione sicuramente interessante, per rendere ancora più vantaggioso il noleggio auto per lavoro e razionalizzare il budget.

Assistenza fluida e personalizzata

Assecondare le esigenze delle aziende significa anche offrire una gestione semplificata e trasparente. I professionisti hanno a disposizione linee preferenziali per gestire tutte le pratiche del noleggio, a partire dal momento della prenotazione. Convenzionarsi con Locauto significa poter contare su un supporto tempestivo e su un’assistenza personalizzata ed efficiente, grazie al servizio clienti dedicato.

Le soluzioni di autonoleggio per le aziende includono interessanti formule a lungo termine: dal noleggio second life, ai pacchetti flessibili per le aziende di medie e grandi dimensioni, Locauto mette a disposizione una gamma selezionata di veicoli commerciali ed executive, supportando le attività più strutturate, così come quelle dotate di un parco auto più contenuto. È possibile spaziare tra formule pensate per ogni tipo di realtà, assecondando le esigenze quotidiane dei funzionari e della rete di assistenza aziendale, sempre con grande attenzione al risparmio.

Noleggio full self service: innovazione su quattro ruote

Anche Locauto, come tutte le aziende competitive, investe in innovazione: punta di diamante del servizio rivolto alle aziende è il noleggio digitale, uno strumento progettato per declinare ai massimi livelli il concetto di flessibilità. Il sistema full self service consente di gestire tutte le fasi del noleggio in autonomia, dalla prenotazione al ritiro del veicolo in parcheggio.

Locauto Elefast è uno strumento prezioso per chi vuole risparmiare tempo e gestire più facilmente la mobilità in trasferta. Attivo in tutti gli aeroporti e in particolari scali ferroviari, il noleggio digitale consente di prenotare l’auto last minute e di noleggiare H24, sia di giorno che di notte. L’applicazione, infatti, permette di prenotare la vettura pochi istanti prima del ritiro, scegliendo tra i mezzi dedicati disponibili, e di avviarsi direttamente in parcheggio per la presa dell’auto. Quest’ultima può essere gestita tramite app, sbloccando le portiere con un semplice touch.