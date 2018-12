Lavastoviglie da incasso, il modello giusto per la tua cucina Non si può dire che lo stile della lavastoviglie influisca sulla sua funzionalità

La lavastoglie sembra essere diventato un elettrodomestico indispensabile nella vita famigliare. Indubbiamente la semplifica, ottimizzando i tempi di pulizia dei piatti e delle pentole sporche e contribuendo al mantenimento dell'ordine della cucina. A quanto pare non consuma nemmeno più acqua di quanto se ne usa lavando i piatti a mano per cui è sempre più inserita nelle composizioni base delle cucine assemblate.



Il panorama dei prodotti sul mercato è piuttosto ampio e ciò consente al consumatore di avere tante possibilità tra cui scegliere, ma ciò significa anche doversi orizzontare tra una molteplicità di proposte.

L'acquisto per una lavatrice a incasso può essere effettuato direttamente presso i rivenditori tradizionali, ma anche on line, con la comodità che questa alternativa offre.

Sicuramente è necessario valutare diversi aspetti prima di procedere con l'acquisto finale: indispensabile la dimensione della lavastoviglie, la programmazione prevista per i tipi di lavaggi e il numero di servizi previsti in contemporanea nei lavaggi. Ultimo fattore da non dimenticare, perchè probabilmente anche il primo da considerare, è la classe di consumo energetico: più alta sarà e meno consumerà, in concomitanza con la corrispondenza della lettera assegnata.



Tipologia di lavastoviglie a incasso



A seconda del modello di lavastoviglie da incasso, è possibile che queste siano perfettamente a scomparsa totale, oppure che, una volta installate, siano totalmente inserite nello stile della cucina.

Non si può dire che lo stile della lavastoviglie influisca sulla sua funzionalità, questo sta solo al gusto personale, ma a livello funzionale non ci sono cambiamenti, facendo una ricerca sul web abbiamo trovato un sito che ha una vasta gamma in offerta.



Caratteristica indispensabile



Così come per la lavatrice è necessario valutare la capienza della lavastoviglie.

Per una famiglia media di quattro persone non basterebbe una lavatrice di piccola entità, così una lavastoviglie con pochi servizi non colmerebbe le esigenze di più persone. Di conseguenza è necessario considerare il numero di coperti medi che si sporcano al giorno per cercare di orientarsi sulla capienza più opportuna.

Lo standard di larghezza delle lavastoviglie medie è di sessanta centimetri, il che significa che si può installare nei vani della cucina di queste dimensioni. Ciò, però, non significa che abbiano tutte la stessa capacità di carico.

I coperti possono essere compresi tra i dodici e i sedici, nel caso di lavastoviglie più organizzate nel loro spazio interno. Tutto dipende dalla quantità di cestelli che posseggono e che possono variare da un numero minio di due fino a un massimo di tre.



Classificazione della classe energetica



La caratteristica che unisce tutti gli elettrodomestici e che vale la pena di vagliare prima di ogni acquisto, è la classe di appartenenza energetica.

Anche nel caso si volesse acquistare una lavastoviglie, è doveroso vedere bene il consumo energetico che è esposto obbligatoriamente per tutti gli elettrodomestici. Non è affatto complicato, quindi, trovarlo sui cartellini identificativi relativi ai prodotti esposti o nei listini degli articoli on line. Nel caso della lavastoviglie è opportuno controllare anche il consumo idrico del prodotto. Quello energetico prevede una scala che va dalla lettera D alla lettera A+++, considerando la D come grado più basso della scala e la A+++ il grado maggiore. Il metro di misura per poter considerare il consumo energitico è stimato per un lavaggio su una lavastoviglie programmata con un 'ciclo standard', ovvero un lavaggio a settanta gradi centigradi che viene reiterato per duecentottanta volte nell'arco di un anno.



Qualità del lavaggio



Una volta appurati i consumi con l'appartenza a una classe energetica, la seconda cosa è ricercare l'articolo che meglio garantisce il lavaggio delle stoviglie.

Le lavastoviglie da incasso sul mercato offrono tutte buone garanzie di successo nella pulizia dei piatti e delle pentole. Gli standard raggiunti sono ormai piuttosto alti, allora come scegliere quella che faccia al proprio caso? Meglio assicurarsi su tutte le funzionalità della lavastoviglie e gli effetti durante il lavaggio. Si possono leggere, infatti, le indicazioni relative all'efficienza, al rumore e alla durata dei lavaggi, nonchè alla asciugatura. in base a queste caratteristiche ci si può orientare su un modello piuttosto che un altro. Inutile dire che è sempre il tetto massimo di soldi a indirizzare la scelta finale, in ogni caso è un elettrodomestico che, anche a livello base, effettua già le funzionalità necessarie per il suo funzionamento minimale.



Livelli di programmazione



Le diverse lavastoviglie da incasso hanno programmi diversi che offrono differenti lavaggi con diverse funzionalità.

Tutte comprendono dei lavaggi standard che possono essere utilizzati per la determinazione della classe di consumo. E' il lavaggio che dura più a lungo e che prevede anche una prima attività di prelavaggio e, infine, di asciugatura.

Se si hanno delle stoviglie meno sporche e si deve procedere con un lavaggio meno lungo, si può adottare il programma giornaliero previsto da alcuni modelli di lavastoviglie. Non prevedendo il prelavaggio, il programma è temporalmente ridotto.

Alcune lavastoviglie hanno un programma più elaborato e specifico per i cristalli. Se si possiedono servizi di bicchieri e stoviglie in vetro o cristallo, o comunque di pregio, si può utilizzare perchè questo tipo di lavaggio che prevede un'asciugatura più intensa di quella normale e ciò esclude la possibilità che si formino degli aloni sui bicchieri.

Quando si dispone di ancor meno tempo, si può scegliere un programma di lavaggio rapido che non prevede una fase di asciugatura ed è pensato per le stoviglie poco sporche.

Se la disponibilità ad utilizzare la lavastoviglie rimane perlopiù nelle ore serali, si può decidere di impostare il programma del lavaggio notturno. Questo consente di abbattere il rumore piuttosto drasticamente e di poter usare l'elettrodomestico anche negli orari in cui è necessario adottare delle accortezze sulla rumorosità degli stessi.

La maggior parte delle lavastoviglie da incasso possiede un certo numero di programmi, ma se solitamente non sono mai superiori al numero di nove, il che consente di poter giostrare al meglio le funzionalità della lavastoviglie rispetto alle proprie esigenze.



Oltre a tutto quanto sopra esposto, nelle caratteristiche da considerare rimane la marca. Oggi ci sono molte marche diverse, ma è sempre il caso di considerare bene la permanenza di una casa sul mercato e la sua affidabilità nella costruzione e nell'assistenza.

Una ditta esperta nel settore è sempre garanzia di professionalità e ausilio in caso di necessità.