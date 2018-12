Ottomedia assume giovani anche prima esperienza Si garantisce fisso mensile e massima serietà

Ottomedia, società leader in Campania per la gestione della comunicazione pubblicitaria su diversi media regionali, per affrontare al meglio le sollecitazioni che riceve dal mercato, ha intenzione di allargare il proprio organico per garantirsi una copertura sempre più capillare nelle cinque province della regione.

Inizialmente non è richiesto un approccio altamente professionale e l'opportunità è aperta anche a giovani alla loro prima esperienza nel mondo del lavoro.

La società riconosce un fisso mensile e una provvigione sul giro di affari che ognuno riuscirà ad organizzarsi con un proprio portafoglio clienti.

Ottomedia è una società che garantisce la massima serietà e puntualità.

Le proposte di candidature, corredate di curriculum vitae, devono essere inviate a info@ottomedia.eu.