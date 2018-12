X Factor: il 21enne rapper Anastasio vince l'edizione 2018 Naomi, altra napoletana di talento, seconda.

Alla fine ha vinto la scrittura sulla voce: Anastasio, rapper di Meta di Sorrento è stato incoronato vincitore dell'edizione 2018 di X Factox, il talent di Sky. Ha avuto la meglio su Naomi Rivieccio, altra napoletana, che si è guadagnata il posto in finalissima cambiando in corso d'opera la sua proposta musicale. Terza classificata la giovanissima Luna, delle Under Donne guidate da Manuel Agnelli, mentre sono finiti fuori dal podio i Bowland, la formazione fiorentino-iraniana della squadra dei Gruppi di Lodo Guenzi, giunti soltanto quarti ma con una prospettiva internazionale grazie al loro sond già unico e inimitabile.

Marco Anastasio ha rapito tutti con la capacità metrica che ha reso tutte le cover proposte un unicum, esplodendo con la trasformazione in chiave rap di "Generale", firmata da Francesco De Gregori. Da quel momento, sul palco non ce n'è stato più per nessuno. Lui, Anastasio, è schivo, ama poco parlare di sé. Preferisce scrivere cio' che pensa e ciò che pensa è ciò che scrive. Si ispira a Caparezza, Mondo Marcio e Caparezza. E' di Meta di Sorrento, dove vive con la sua famiglia. E' a quattro esami per la laurea in Agraria.

Grazie a X Factor ha ripreso ad inseguire la sua passione, aiutato anche al mercato discografico che si avvicina sempre di più al genere della sua proposta.

Al Mediolanum Forum di Assago, gremito da settimila spettatori, si sono esibiti i Thegiornalisti, i Muse, la band inglese di Matthew Bellamy, e Ghali, trap protagonisti della scena italiana. Marco Mengoni, probabilkmente l'unico talento che da X Factor ha poi avutoi una vera carriera nel mondo della discografia, ha duettato con tutti i finalisti.