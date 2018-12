Perché scegliere un commercialista online: tutti i vantaggi La contabilità è in continua evoluzione, tutti i vantaggi di un professionista virtuale

La figura del Dottore Commercialista è davvero indispensabile per milioni di lavoratori impegnati nelle attività più disparate: la sua attività di consulenza tocca infatti diversi ambiti, spostandosi ad esempio dagli adempimenti fiscali (quali la compilazione della dichiarazione dei redditi) a quelli contabili (attività fondamentale soprattutto per i titolari di società). Ma in un mondo ogni giorno più orientato verso il web, abbiamo davvero bisogno di un commercialista "vecchio stampo"? La contabilità, come tutti i mestieri, è in continua evoluzione ed è per questo che oggi proveremo a capirci qualcosa in più, grazie al supporto degli specialisti di regime-forfettario.it che hanno realizzato per noi questa guida alla scelta del commercialista online.

Il commercialista online è più rapido e comodo

Tutti i vantaggi di un professionista virtuale (così come di uno reale) vanno ovviamente calibrati in base alle vostre necessità, ma è altrettanto vero che al giorno d'oggi sono sempre meno le persone che hanno bisogno di un costante confronto faccia a faccia con il proprio consulente. Anche perché un incontro prevede inevitabilmente una perdita di tempo; lo stesso tempo che potreste impiegare lavorando, riposandovi, dedicandovi ad i vostri hobbies ecc. Al contrario il contatto con un commercialista online è davvero molto rapido: basta collegarsi ad internet, raggiungere il sito/servizio scelto e comunicare la propria richiesta. Da questo punto di vista è inoltre bene chiarire che ormai quasi nessun commercialista online lascia l'utente abbandonato a sé stesso davanti al pc e che al contrario, nella stragrande maggioranza dei casi, è possibile richiedere una consulenza telefonica (o Skype), soprattutto in caso di operazioni particolarmente complicate. Per altro, una volta acquistata la confidenza necessaria con il pc (a patto che non la abbiate già), scoprirete con piacere quanto sia comodo potere gestire tutto dalla propria scrivania, evitando code nel traffico da una parte e pile di documenti cartacei pronti ad essere smarriti dall’altra.

Come risparmiare sul commercialista grazie al web

Come probabilmente avete già compreso, il risparmio è uno dei motivi principali per cui scegliere un commercialista online: un risparmio che è sia di tempo, come abbiamo avuto modo di constatare, che di denaro. Ancora una volta ogni caso fa storia a sé, ma basta fare un rapido confronto per capire quanto siano competitive le consulenze online. Per farvi un'idea vi basterà andare su uno qualunque dei siti a disposizione e richiedere un preventivo. Il pagamento di solito si articola in due diverse modalità: da una parte una tariffa mensile che comprende bene o male tutti i servizi "classici" (quali ad esempio registrazione fatture, modelli di pagamenti F24, 770, comunicazione IVA, Intrastat, studi di settore, UNICO ecc.). Dall’altra eventuali compensi straordinari, che dovrebbero venirvi comunicai in maniera chiara ed inequivocabile sin dalla prima mail: a tal proposito starà a voi avere la premura di leggere dettagliatamente il primo preventivo ricevuto e, in caso di omissioni, chiedere ulteriori informazioni. Un ultimo aspetto da sviluppare ulteriormente riguarda proprio le informazioni, cui avevamo accennato anche in precedenza: ebbene, tenete sempre a mente che la stragrande maggioranza dei commercialisti online non considera “extra” le spese legate alle consulenze e che quindi avrete la possibilità di chiamare un operatore per avere un chiarimento tutte le volte che lo riterrete opportuno.

In conclusione possiamo dire che scegliere un commercialista online è un’ottima opportunità per ottimizzare i costi, da un lato, e scegliere una figura professionale che sia davvero competente e in grado di soddisfare le nostre necessità in termini di competenze e adempimenti fiscali. Con il web, infatti, non dobbiamo più limitarci e accontentarci di un professionista della nostra zona ma possiamo affidarci al miglior commercialista che gestirà tutte le nostre pratiche online senza la necessità di spostarci!