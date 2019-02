Ottimizzare il proprio profilo Youtube per guadagnare online La domanda è quindi: è possibile guadagnare con i propri video online?

Quasi tutti oggi usano Youtube. Il sito, oggi di proprietà di Google, è uno dei social online da più tempo e forse il più rivoluzionario di tutti. Youtube ha permesso, in tutti i suoi anni di attività, a persone comuni di condividere i propri video indipendentemente dalla qualità. Non importava che i video fossero girati con lo smartphone o con una telecamera professionale, potevano essere caricati su Youtube. Sul sito, ovviamente, ci sono anche molti artisti (alcuni di loro famosissimi) che postano i video musicali delle loro canzoni, spesso ottenendo (letteralmente!) miliardi di visualizzazioni.

Youtube si basa molto sul sistema delle visualizzazioni. Basta guardare per 30 secondi un video o per tutta la sua durata se è inferiore ai 30 secondi per conteggiare una visualizzazione al contatore. Il famoso contatore, un po’ come i followers su Instagram, è sicuramente indice di popolarità ed avere un canale Youtube ricco di iscritto può attirare l’attenzione di molte aziende intenzionate a sponsorizzare prodotti tramite i vostri video. La domanda è quindi: è possibile guadagnare con i propri video online?

Guadagnare su Youtube: i consigli per monetizzare

Secondo CashNinja.it, uno dei siti più autorevoli in merito, sono diversi i metodi per guadagnare su Youtube in alternativa al programma di monetizzazione di Google. Quest’ultimo, prima molto redditizio, oggi è stato molto ridimensionato ed è idoneo solo ad alcuni tipi di video per evitare spiacevoli incidenti con gli inserzionisti. Quindi è necessario partecipare a questo programma ma non contarci troppo per avere guadagni alti ed immediati: un video potrebbe essere escluso dalla monetizzazione all’improvviso e senza un motivo particolare.

I consigli, quindi, sono inerenti ad altri tipi di sponsorizzazioni, magari da parte di azienda private che riescono a pagare un tot di soldi in maniera certa e puntuale per la realizzazione di video che contengono prodotti che si vogliono sponsorizzare. La gamma è molto varia: dai vestiti ai videogiochi alle canzoni, sono molti i prodotti ad essere idonei alla sponsorizzazione tramite un canale Youtube.

È normale che per cercare di guadagnare di più bisogna arrivare ad una qualità video sempre più elevata in modo da coinvolgere i propri utenti e soprattutto avere un calendario di pubblicazione regolare, fare rubriche, video periodici, insomma qualsiasi contenuto che sia adatto ad essere seguito e costantemente condiviso. Chiedere alla fine di ogni video ai propri utenti di condividere il video ed attivare le notifiche al canale è una cosa molto positiva, permettono di fare gratuitamente ciò che si potrebbe fare pagando sponsorizzazioni a Youtube.

Altro passaggio molto importante è quello di ottimizzare titoli, miniature e descrizioni del video. Ottimizzare il titolo al search intent degli utenti è fondamentale per apparire in prima posizione, un po’ come succede con i classici motori di ricerca. Le miniature, se fatte bene, possono essere molto accattivanti per uno spettatore e permettergli di cliccare sul vostro video anche se non è tra le prime posizioni. La descrizione ed i pulsanti call-to-action sono indispensabili per inserire link al vostro sito web, in modo da guadagnare anche con le visite su un eventuale blog o e-commerce.