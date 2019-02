Il Battesimo del mio bebè: come lo vesto? Scegliere se ripercorrere la tradizione oppure un abbigliamento contemporaneo e ricercato

Il momento è arrivato e il giorno del Battesimo si avvicina. Il ricevimento, gli invitati, l'organizzazione, è quasi tutto pronto. L'unica cosa da definire ora è solo l'abbigliamento del tuo bebè. Ed è proprio a questo punto che vi chiederete, di sicuro: come lo vesto?



La scelta è semplice: dovete scegliere se ripercorrere la tradizione e quindi completarla con i dettagli oppure osare un po’ e preferire un abbigliamento neonato contemporaneo e ricercato.



Secondo le vostre esigenze, potete anche scegliere di assemblare e mischiare tra loro le due prospettive e di conseguenza creare un abbigliamento che le contempli entrambe: esso sarà certamente unico e inimitabile.

L'abbigliamento tradizionale per un Battesimo

Quando si giunge a questo momento, la decisione può risultare molto difficile e complicata perché dovete pensare per prima cosa ad abbinare nel modo giusto tutti i vari merletti e le scarpine giuste. Essi sono, infatti, accessori immancabili in queste occasioni.



L'abito tradizionale è sempre molto elogiato perché con poco riesce ad abbellire i vostri bambini. Resta sempre quello più preso in considerazione dai genitori. In genere, si deve dire che questo succede perché l'abito tradizionale è da sempre elogiato sia per la sua eleganza sia soprattutto per il suo netto richiamo alla tradizione.



Di solito, è di colore bianco per le femminucce e grigio per i maschietti, molto soft e naturale. I toni chiari permettono a tutti i vestiti di essere, infatti, unici nel loro genere. Si tratta di abiti tramandati di generazione in generazione, che legano le varie famiglie sempre di più.



Nello specifico, per quel che riguarda le bambine, potete scegliere tra una vasta varietà di abitini e merletti d'eccezione. Vi sono, infatti, modelli semplici dal taglio in vita o vestiti con aggiunte di fiorellini in pizzo sulla gonna che svolazzano come in un prato fiorito.



Se si sceglie un vestito tradizionale, si può di certo dare un tocco in più con l'uso dei calzini finemente ricamati con i merletti.



Per i maschietti, invece, potete scegliere un completo giacca e pantalone dal taglio morbido e con l'elastico in vita, molto naturale e comodo. L'aggiunta di una camicia con delle fantasie particolari può mettere facilmente in rilievo anche il completo più tradizionale.

Abbigliamento moderno per il battesimo

Se vi siete stancati dei soliti tagli classici e volete dare a vostro figlio un abbigliamento più moderno, i completi più ricercati fanno sicuramente al caso vostro. Essi, infatti, rimarcano molto i tagli tradizionali ma vi aggiungono dei dettagli fantastici per porli in netto rilievo.



L'uso del gilet a doppio petto per i maschietti può essere la giusta soluzione se non si vuole un abito classico. Esso renderà il tutto più ricercato ed elegante. Per quel che riguarda le femmine, invece, una gonna a ruota o sopra il ginocchio può essere la scelta giusta.



Se questo non basta, potete di certo osare con i colori accesi: aggiungere, infatti, toni di rosso e arancione conferisce modernità all'abbigliamento a vista d'occhio. Per non parlare dei merletti e dei dettagli in oro. Un piccolo orologio che pende dal taschino della giacca del vostro bambino può fare la differenza. I merletti sui polsini del vestitino possono rendere la vostra bimba più raffinata.



L'accortezza da usare in questi casi è di non scegliere un completo troppo vistoso, altrimenti si rischia di sembrare eccessivi.

Accessori per il battesimo: quale scegliere?

Scelto l'abbigliamento, vi rimangono solo gli accessori, quei particolari che possono dare armonia e abbellire maggiormente i vostri piccoli nel giorno del Battesimo.



Per quel che riguarda gli accessori, ce n’è in commercio una vasta gamma: bisogna solo scegliere quelli adatti. In genere, si consigliano gli accessori tradizionali e minimal.



Tra i tanti la scelta, nello specifico, ricade su bracciali in oro o cavigliere regalate dai padrini e dalle madrine. Essi sono considerati dei regali d'eccezione, sempre molto apprezzati anche in futuro. Per quel che riguarda le scarpine del tuo bebè, si possono prendere in considerazione quelle semplici e stringate con ornamenti minimal.



Si deve tener conto che se si scelgono abbigliamenti troppo eccessivi, si appesantisce l'abito e tutti i dettagli scelti possono risultare superflui. Per l'occasione si consigliano quindi vestiti soft ed eleganti.



Nello specifico, per quel che riguarda i maschietti, si considerano le cravattine o i papillon colorati per mettere in risalto le camicette dai bottoncini minimal. I colori scelti sono in genere il blu, il rosso e il dorato: molto eleganti e raffinati. Essi, infatti, mettono in risalto l'incarnato del vostro bambino in modo eccellente.



Per quel che riguarda le femminucce, la scelta è più difficile: per mettere in risalto l'abbigliamento si scelgono delle fascette particolari. Esse servono a incorniciare il volto delle vostre bambine e a donare purezza e leggiadria al tutto.



Si deve tener presente però che il colore degli accessori può variare in base al colore dell'abbigliamento in generale. Si deve ricordare che il colore più preso in considerazione per questa cerimonia è il bianco e che gli accessori con i loro colori variano dal rosa al dorato passando per il porpora e il blu.



Si sconsiglia l'uso di borchie e anelli importanti per lasciar spazio a merletti e veli trasparenti che incornicino l'abbigliamento dei vostri piccoli.



Gli accessori devono dunque essere considerati come degli elementi che elogino i vestitini per il battesimo e non qualcosa che li appesantisca ulteriormente.