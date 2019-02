Calvizie: patatine fritte o trapianto di capelli in Turchia? Le patatine fritte curano la calvizie: troppo bello per essere vero! Altre soluzioni?

Lo studio della Yokohama University in Giappone é ormai sulla bocca di tutti, anzi nella bocca di tutti coloro che, dopo aver sentito la succulenta news, sono corsi al primo McDonald a ordinare una porzione XXXL di oro giallo fritto. Le cliniche di trapianto di capelli hanno iniziato a tremare per il gustoso e innarrivabile concorrente. Al contrario, il noto esperto di trapianti, il dottor Balwi di Elithartransplant, é scoppiato in una fragorosa risata ed é andato anch´egli a ordinarsi un McMenu, noncurante del colesterolo, non della calvizie.

Perché farsi un´amara risata? Prima di tutto, se la notizia fosse vera, purtroppo non lo é, il numero di persone affette da calvizie sarebbe nettamente inferiore, considerando l´attrazione gravitazionale esercitata dal noto fast food, In secondo luogo, il risultato dello studio é stato travisato e si é trasformato in una delle piú efficaci e sognate bufale della rete. Ecco la veritá: un componente chimico dell´olio di frittura delle patatine mantiene attiva la crescita dei bulbi, ma non fa resuscitare i capelli andati persi. Amara veritá dal retrogusto salato.

Quindi, come risolvere la calvizie, senza inventarsi la scusa delle patatine fritte?

Purtroppo, ció che é andato perso, non tornerá in vita. Se la vostra nuca presenta una buona quantitá di capelli, che fanno invidia alla fronte vuota, la soluzione é semplicemente spostare i capelli dalla nuca alla fronte. Questo é il principio sensazionale della tecnica FUE. I bulbi vengono prelevati da una zona donatrice ricca di capelli e vengono reinnestati nella parte della testa affetta da calvizie, ovviamente senza lasciare spazi vuoti nella zona donatrice. I capelli continueranno a crescere come hanno sempre fatto, ma lo faranno nella parte del capo in cui non rispondevano all´appello da qualche anno.

„Comunque, le patatine fritte, utili o meno, mi costano meno di un´operazione!“

Che sia una scusa o meno, le patatine fritte costano certamente meno di un trapianto di capelli, per lo meno in Europa. Ma fermiamocin un attimo a fare i conti: avremo mai speso nell´arco della nostra vita almeno 2.000 Euro in patatine fritte? La risposta é un´altra amara veritá dal gusto salatissimo.

2.000 Euro é il prezzo medio di un trapianto di capelli con l´azienda Elithairtransplant di Istanbul. Il successo del trapianto in Turchia é basato sul fatto che in questo paese il costo della vita é nettamente inferiore rispetto a quello europeo e di conseguenza i prezzi dell´operazione si abbassano. Il dottor Balwi di Elithair, oltre ad avere il vizio del Big Mac, nutre una profonda passione per il suo lavoro. Per l´operazione utilizza tecniche all´avanguardia, come il trapianto con la punta di zaffiro e l´anestesia Comfort-in senza aghi. Il prezzo risulta quindi inferiore, ma senza rinunciare alla qualitá. La professionalitá di Elithairtransplant é indiscutibile e certificata a livello internazionale.

Basterá quindi contattare i consulenti di Elithairtransplant, un team di esperti di lingua italiana, tedesca, inglese, spagnola e francese e organizzare l´intervento. Ció che dovrete fare, sará semplicemente prenotare il volo e tutto il resto sará organizzato da Elithair: trasferimenti, soggiorno in hotel, operazione, ecc. Un paio di giorni nella stupenda Istanbul, invece che qualche serata in un fast food.

„Potró continuare a mangiare le patatine fritte o sono nocive per i capelli?“

Sarete sempre i benvenuti nei fast food, ma in Turchia vi consigliamo di assaggiare il kebab, che ha un sapore totalmente diverso da quello che mangiamo in Italia. „E chi lo sa, magari anche il kebab cura la calvizie?“ No, quello lo sa fare solo il Dottor Balwi.