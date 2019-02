L’ambra: pietra fra credenze magiche e proprietà reali Sono diverse le persone che possiedono in casa oggetti realizzati con questa pietra

L'ambra è una pietra molto conosciuta e apprezzata. Sono diverse le persone che possiedono in casa oggetti decorativi ed estetici realizzati con questa pietra.

Alcuni, poi, ricercano gioielli oppure accessori che abbiano rifiniture con l'ambra o simili. In effetti, questa pietra è realmente bella da vedere nella realizzazione di alcune decorazioni particolari.



Quello che molti non sanno, però, è che l'Ambra secondo alcuni possa avere delle proprietà benefiche e curative per l'organismo umano. Questa non è semplice magia e neanche una credenza esoteriche: c’è un fondo di verità. Occorre quindi analizzare quelle che sono le proprietà curative dell'ambra e capire come trarre benefici per il corpo umano grazie a questa magnifica pietra.

Ambra: nel passato pietra preziosa e sciamanica

Prima di concentrarsi sulle proprietà effettive dell'Ambra, occorre sapere qualcosa di più su quest'ultima. In effetti, bisogna dire che l'ambra non è una vera e propria pietra naturale. Piuttosto, deriva da una resina preistorica che, nel corso delle ere, si è fusa e, da liquida, è diventata solida.



Durante varie epoche, l'ambra è stata sempre vista come una pietra di immenso valore. Gli oggetti decorati di ambra si pensava avessero poteri magici. Non a caso, oggetti del genere erano utilizzati anche da sciamani di diverse comunità.



Grazie al suo colore giallo ocra, l'ambra spesso viene associata all'oro. Una tradizione folkloristica, presente ancora oggi in diversi parte del mondo, associa all'ambra il potere di far diventare ricchi e di chiamare, per così dire, pecunia e averi a sé. Non è un caso, quindi, se diversi personaggi storici conosciuti per la loro grande avarizia amassero circondarsi di oggetti realizzati con l'ambra.



Inoltre, si dice che i possessori di oggetti in ambra abbiano una personalità creativa e brillante. Anzi, a dire la verità, una credenza del passato tutt’oggi viva dice che in realtà sia l'ambra a scegliere il suo proprietario e non il contrario. In ultima analisi, l'ambra sembra davvero un materiale mistico e le numerose leggende e miti che ci sono sul suo conto la rendono ancora più preziosa e affascinante.

Proprietà benefiche dell'ambra

Oltre ai miti e alle leggende, occorre dire però che l'ambra è in grado di donare diversi benefici.

I vantaggi che si possono ottenere attraverso l'ambra possono essere divisi in due categorie differenti: benefici per la psiche e benefici per il corpo.



I benefici in entrambe le categorie possono essere raggiunti se si pratica in modo corretto la cristalloterapia. Per conoscere nel dettaglio i benefici di questa pietra, occorre considerare prima una categoria e poi la successiva.

Benefici dell'ambra a livello psichico

In primo luogo, occorre considerare i benefici dell'ambra a livello psichico. Come prima cosa, è risaputo che questo materiale può scacciare le fobie. Difatti, concentrandosi sulla bellezza dell'ambra e sul suo colore vivace è possibile allontanare le proprie paure, arrivando a dimenticarle completamente. Chi vuole abbandonare alcune paure dovrebbe senza ombra di dubbio munirsi di qualche oggetto decorativo realizzato in ambra pura e naturale.



Inoltre, questa pietra allevia lo stress e lo riduce specialmente nelle giornate critiche. Per ridurre lo stress e far in modo che la cristalloterapia funzioni, occorre necessariamente avere l'ambra a stretto contatto con il proprio corpo. Dunque, per riuscire a rilassarsi ad esempio mentre si è a lavoro, occorre portare magari qualche gioiello d'ambra oppure una collana e un ciondolo appropriato.



Infine, secondo alcuni, l'ambra aumenta la predisposizione alle scoperte mentali e può essere benefica per coloro che necessitano di nuove idee originali e innovative.

Benefici dell'ambra a livello fisico

A questo punto occorre analizzare i benefici fisici che l'ambra può offrire a chi ne fa uso. È bene ricordare che questi benefici a livello fisico non sono ufficialmente riconosciuti nel settore medico e che, in effetti, la cristalloterapia non dovrebbe essere utilizzata come un metodo principale per sostituire la medicina.



Al contrario, nel caso specifico dell'ambra, quest'ultima può essere associata ai comuni trattamenti medici per guarire più velocemente da varie patologie e rimettersi in sesto in tempo relativamente breve. Alcune patologie dalle quali è possibile recuperare ad esempio sono la febbre, dolore ai legamenti e alle articolazioni e altri dolori oppure sintomi che possono provocare disturbi a livello muscolare.



Inoltre, l'ambra viene vista come una pietra che riesce a sconfiggere quelle che sono comunemente dette malattie karmiche, ossia quelle malattie che riflettono il concetto del Karma.

Benefici dell'ambra a livello spirituale

Secondo alcuni, l'ambra possiede anche benefici dal punto di vista metafisico. Difatti, sono molti coloro che decidono di acquistare o indossare oggetti realizzati con l'ambra per godere di benefici sul piano spirituale.



I vantaggi possono essere diversi. Questa pietra particolare possiede un'aura molto protettiva che serve ad allontanare la negatività quotidiana. Inoltre, secondo alcune tradizioni orientali, l'ambra permette di recuperare quelle che vengono considerate le energie ristagnate.

Ultime considerazioni

In ultima analisi, l'ambra oltre, a essere un bel materiale da vedere e ammirare, riesce a fornire anche diversi benefici. In primis, si può godere di vantaggi dal punto di vista psichico e fisico e per i superstiziosi l'ambra può fornire addirittura benefici dal punto di vista spirituale. Tra i sintomi positivi più avvertiti, per ricapitolare, si trovano:

- Elimina lo stress quotidiano;

- Scacciare le fobie;

- Sviluppa le proprietà creative della mente;

- Può alleviare i sintomi influenzali;

- Protegge dalle malattie karmiche;

- Attira il denaro;

- Allontana la negatività.

Chiunque dovrebbe avere qualche prodotto realizzato in ambra, che si può anche acquistare comodamente in una gioielleria online specializzata, così da sperimentare quelli che sono i reali benefici di questo materiale bello e utile.