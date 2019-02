La comunicazione "complementare" attrae le imprese salernitane Due agenzie si fondono per un unico obiettivo: la cooperazione che porta al successo le aziende

Affiancare un’azienda in una strategia di Marketing completa per creare una partnership che parte dall’analisi preliminare per giungere alla determinazione degli obiettivi da raggiungere è il metodo vincente che contraddistingue un’agenzia salernitana multiservizi di comunicazione “complementare” di successo.

Dalla fusione di Cool Web Agency e Amocomunicare nasce infatti un’azienda trasversale che offre alle imprese servizi integrati e soluzioni a 360° nell’ambito dell’on-line e off-line.

Uno staff composito e qualificato consente di individuare le attività, i canali e gli strumenti più efficaci per aumentare visibilità e conversioni supportando la crescita del business grazie ad una lunga esperienza nel settore della comunicazione classica e digitale.

Specializzati nella realizzazione e lo sviluppo di soluzione innovative riguardo il complesso mondo della comunicazione integrata on-line e off-line, Cool Web Agency e Amocomunicare hanno sviluppato nel tempo competenze sempre più evolute che hanno permesso di creare, gestire e consolidare l’identità di brand, di attività commerciali e di liberi professionisti trasformando gli obiettivi in risultati concreti e misurabili.

Tra i molteplici servizi proposti da Cool web agency si rilevano la realizzazione di siti web professionali, portali di e-commerce, link building, posizionamento su Google tramite lavoro di indicizzazione SEO, email marketing, attività di copywriter e cura blog, campagne di acquisizione clienti e strategie di Web Marketing sui canali social fondamentali per la crescita del Brand e per incrementare i ricavi, come dimostra il case history di Perfect Body 360° che nell’arco di pochi mesi dall’ingresso on-line (con e-commerce e social) ha moltiplicato le proprie vendite giornaliere.

Il focus di Amocomunicare è la pianificazione di campagne pubblicitarie off-line e si occupa sia dello sviluppo della strategia, sia della pianificazione e del monitoraggio dei media.

I canali utilizzati sono: cartellonistica retroilluminata di grande formato, pubblicità radiofonica e televisiva locale e nazionale, pubblicità cinematografica locale e nazionale, editoria locale e nazionale, pubblicità dinamica, cartellonistica e corner/desk in luoghi con grande affluenza di pubblico come centri commerciali.

Inoltre l'agenzia è specializzata nella progettazione dell'identità e nella fornitura/allestimento di materiale per la comunicazione aziendale: logo design, corporate identity, graphic design, packaging, consulenza registrazione marchi, forniture in genere.

La sede operativa della struttura multiservizi è a Salerno in Via San Leonardo 51.

Per info e contatti:

Cool web agency 327.2171090 - info@cool-agency.it

Amocomunicare 089 301 305 - info@amocomunicare.it