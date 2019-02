Classifica Università, il sud e la Campania ultimi La Sapienza è la star mondiale delle Antichità, Politecnico di Milano tra i primi dieci in Design

Arriva la classifica sulle università più seguita al mondo, la Qs Ranking, che fa registrare per il 2019 una sensibile avanzata degli atenei italiani. Tutti, ma non quelli del sud. E la Campania ancora una volta arretra sul piano della formazione accademica.

Sono 44 le Università che compaiono nell'elenco, per 48 discipline. L'Italia è quarta in Europa e settima al mondo. Diciotto ateni italiani inoltre sono stati classificati tra i primi cento per 36 distinte discipline.

In una sola di queste discipline siamo primi al mondo. I campioni degli studi classici infatti si laureano alla Sapienza di Roma, unica università italiana medaglia d'oro in «Studi Classici e Storia Antica». Un ambito molto specifico, che posiziona l'ateneo pubblico italiano davanti all'Università di Oxford e a quella di Cambridge, alla Sorbona di Parigi e alla mitica Harvard.

La classifica di Qs riguarda 1.200 università in 78 Paesi ed è compilata ascoltando l'opinione di 83 mila accademici e 42 mila datori di lavoro.

Quattro sono i parametri considerati: reputazione accademica, reputazione del datore di lavoro, citazioni per pubblicazione e Indice H (l'impatto di una ricerca).

Cresce il Politecnico di Milano: tra i migliori dieci in tre discipline: sesto in Arte & Design (perde una posizione), settimo in Ingegneria civile (ne guadagna due) e settimo in Ingegneria meccanica (avanza di dieci). In Architettura è undicesimo. L'Università di Bologna è la seconda italiana rappresentata in classifica e il migliore degli atenei nazionali in quattro materie: Arte e studi umanistici, Lingue moderne, Scienze agro-forestali e Odontoiatria.

Il terzo campione nazionale è l'Università di Padova, trentaseiesima al mondo in Anatomia (perde, tuttavia, undici posizioni nel confronto mondiale). La privata Bocconi di Milano è ottava al mondo per Business & Management (+2), sedicesima in Economia (comferma) e diciottesima in Finanza (+11).

La città di Milano ha sette università classificate, Roma quattro, Pisa tre. La Statale è la migliore delle italiane in Farmacia e Veterinaria, lo European University Institute, Istituto presente nella Badia di San Domenico a Fiesole e finanziato dall'Unione europea, primeggia in Italia in Scienze politiche e Sociologia.

Per un cambio di metodo di calcolo, sono uscite dal ranking il Conservatorio di Roma Santa Cecilia e l'Accademia di Belle Arti (sempre a Roma).

Il Politecnico di Torino entra per la prima volta nella classifica di Ingegneria Mineraria, posizionandosi al 24esimo posto.

In Campania gli unici due atenei menzionati nella classifica generale sono la Federico II di Napoli e l'Università degli studi di Salerno. Quest'ultima compare unicamente per i corsi di Informatica nella fascia che va dal 451 al 500esimo posto.

Napoli sale di graduatoria quando si parla della facolta di Architettura (151/200), Archeologia (101/150), Ingegneria meccatica e aereonautica (101/150), Ingegneria chimica (151/200) ed Elettronica (151/200).

E sempre la Federico II di Napoli compare nel ranking delle facoltà di Medicina (201/250) e Scienze Biologiche (301/350).