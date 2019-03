Mostra ottava di seno naturale contro chirurgia plastica Francesca Giuliano:"Siate voi stesse, accettatevi, senza curarvi dell'ignoranza di chi ci insulta"

Nel salotto di Barbara D'Urso ieri pomeriggio si è parlato del tema degli interventi chirurgici, con esponenti in studio come Angelo "Il Ken umano" che ne ha ampiamente fatto uso. Francesca Giuliano la ragazza anni '50 di "Avanti un altro" di Bonolis ha mostrato con orgoglio le sue bellezze naturali: un'ottava di seno che non intende ritoccare, all'insegna del "sapersi accettare".

Francesca per la sua fisicità ha subito e subisce tutt'oggi insulti pesanti come "obesa, cicciona, vacca" ed ha saputo trasformare la sua prorompenza nel suo punto di forza, dimostrando che le nostre particolarità possono essere l'elemento che ci contraddistingue in positivo. In studio ospiti tra gli altri, il truccatore "3D" Luca Luce e Karina Cascella ed Antonio Zequila che hanno battibeccato senza mandarsele a dire, con Zequila che ha fatto l'eco a Sgarbi ripetendole all'infinito "Capra, capra, capra", fornendo 20 minuti buoni di materiale per "I nuovi mostri" di Striscia (come ha

ironicamente sottolineato Barbara D'Urso).



Francesca Giuliano è testimonial del progetto "D Di Donne" contro le discriminazioni fisiche e verbali verso le Donne:

"Siate voi stesse, accettatevi, senza curarvi dell'ignoranza di chi ci insulta e se la vostra fisicità si differenzia dalla media sappiate che è un pregio, non un difetto, fatene il vostro punto di forza"