Arrivano in Campania le reliquie di Papa Giovanni Paolo II Dal 10 al 13 maggio sarà possibile visitare la reliquia del Papa polacco

Arrivano in Campania le reliquie pellegrine di Papa Giovanni Paolo II: il 10 maggio saranno ospitate dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo nel Duomo di Casertavecchia e lì resteranno fino al 13 maggio. Si inizierà venerdì 10 maggio alle 16.30, quando la reliquia del Santo polacco verrà portata in processione dalla cappella di San Rocco al Duomo di Casertavecchia. Poi si proseguirà con il Rosario, le Confessioni e la Santa Messa dedicata in modo particolare agli ammalati e agli operatori sanitari.

La sera del 13 maggio, dopo la fiaccolata mariana per le vie del borgo, la reliquia partirà per Alba, in provincia di Torino.