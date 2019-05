"Spero che la bambina napoletana muoia" orrore social L'agghiacciante commento di un tifoso del Cagliari contro Noemi, la bambina ferita da proiettile

“Spero che la bambina a cui hanno sparato muoia, una napoletana di meno”, questo l'agghiacciante commento, tradotto in Italiano, dell'idiota social di turno, ieri dopo la partita tra Napoli e Cagliari al San Paolo.

L'autore è un tifoso del Cagliari, che ha avuto la brillante idea di commentare così il rigore dubbio concesso al Napoli in chiusura di gara e la vittoria degli azzurri, peraltro indolore per il Cagliari già salvo. Eliminato il commento, con alcuni, la maggior parte, che hanno condannato l'idiozia riportata, altri hanno continuato a vomitare imbecillità inneggiando a Vesuvio e altro.