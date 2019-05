"Bimba ferita? Con più risorse lo Stato vincerebbe" Lo ha detto il procuratore antimafia Cafiero De Raho.E De Luca fa visita a Noemi in ospedale

Con maggiori investimenti si eviterebbero le sparatorie in cui restano coinvolti innocenti, bimbi come Noemi, con risorse adeguate Napoli diventerebbe una città tranquilla. E' quello che pensa Federico Cafiero de Raho, procuratore nazionale Antimafia che a Radio 24 ha dichiarato: “A Napoli e' necessario passare ad una strategia di attacco contro la camorra: Napoli ha bisogno di misure straordinarie. Se gli investimenti fossero adeguati, questi fatti non si verificherebbero. Sono cose che in uno Stato di diritto non possono succedere, lo Stato deve riappropriarsi del controllo del territorio”.

Alla piccola Noemi, ricoverata al Santobono, ha fatto visita oggi il governatore della Campania Vincenzo De Luca: “"In ospedale ho trovato un clima di grande coinvolgimento professionale e perfino emotivo di tutti i nostri medici che mi hanno trasmesso una sensazione di relativa tranquillita'. Ovviamente la bambina rimane in prognosi riservata ma il fatto che siano passati dei giorni e la bambina si sia stabilizzata e' un elemento gia' di per se' importante.. Mi auguro che ci sia, dopo queste ripetute tragedie - sottolinea -, un risveglio e una voglia di combattimento da parte della societa' civile di Napoli che spesso e' apparsa rassegnata". De Luca dice di essere stato molto "colpito" dall'atteggiamento "del papa' di Noemi. Questa - spiega - e' la Napoli bella, che mi piace e che intendo rappresentare: quella delle persone perbene che passano la vita a lavorare e che vogliono una tranquillita' per le proprie famiglie e propri figli".