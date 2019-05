Post shock:"Chi ha sparato a Noemi non ha fatto nulla di male" Nuovo post social dai contenuti inaccettabili sul caso della bimba ferita a Napoli

Dopo il tifoso del Cagliari che augurò la morte via social alla piccola Noemi arriva un altro post shock sempre su quanto accaduto alla bambina colpita da un proiettile durante una sparatoria in Piazza Nazionale.

Come riportato anche da Il Mattino un utente ha voluto denigrare tutto il popolo napoletano, scrivendo: “Non capisco che ha fatto di male quello che a Napoli ha sparato ad una bambina, mica lo ha fatto apporto, sarebbe potuto succedere a qualsiasi altro napoletano”.

Presumibile che la volontà dell'imbecille di turno, facendo ironia sull'uso delle armi e sulla sicurezza a Napoli, sia quella di alzare il tiro scatenando reazioni sdegnate e ottenendo pubblicità, magari con un profilo fake.