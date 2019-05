Voto in Campania. Diretta tv Ottochannel 696 Domenica dalle 23 con exit pol e proiezioni voto. Lunedì dalle 15 collegamenti e interviste

C'è grande attesa per il voto in Campania. Lo spoglio elettorale sarà seguito da Otto Channel 696 con una diretta tv che andrà in onda a partire dalle ore 23 di domani sera. Exit pool e proiezioni sul voto per le europee e le amministrative con particolare attenzione alle elezioni di Avellino, unico capoluogo di provincia alle urne in Campania. Previsti ospiti in studio per i primi commenti e collegamenti video in diretta con la redazione di Napoli del quotidiano Il Roma e con la prefettura e i comitati elettorali dei candidati di Avellino. Per seguire lo spoglio delle amministrative - che inizierà invece lunedì alle ore 14 - Otto Channel 696 ha programmato una maratona tv sulle elezioni a partire dalle 15 con collegamenti in diretta oltre che con la redazione del Roma da Napoli anche da Avellino, Ariano e Montoro, con aggiornamenti in diretta sui risultati delle sfide elettorali per le comunali anche dalle sedi di Salerno e Benevento.