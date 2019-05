Vegliò per 10 anni sulla tomba del padrone: è morta Nicoletta La storia della cagnolina super fedele ha commosso tantissimi italiani

E' morta Nicoletta, la cagnolina meticcia che da 10 anni vegliava la tomba del padrone nel cimitero di Panza, sull'isola d'Ischia. Da tempo soffriva di un tumore. Non aveva mai smesso di attendere il ritorno del suo proprietario, morto il 29 gennaio 2009. Una storia che ricorda quella del cane giapponese Hachiko. "Nicoletta ha smesso di reggere il peso dei suoi anni e se n'è andata. Qui siamo tutti addolorati per la sua perdita: la sua compagnia e la sua dolcezza saranno insostituibili. Nel guardarla un'ultima volta ho potuto capire che Nicoletta era pronta, pronta a raggiungere il padrone che, in fondo, non ha mai abbandonato. Sarà contenta di poter stare di nuovo con lui e troverà una nuova vita, senza dolori e solitudine. Ciao, Nicoletta", ha scritto su Facebook Enrico Mattera, che gestisce un hotel a pochi metri dal cimitero. (la foto è tratta dal profilo facebook di Enrico Mattera, ndr)

Dal 29 gennaio 2009 a pochi giorni fa aveva vegliato sulla tomba del suo proprietario Alfred, scomparso poco più di dieci anni fa. Una storia a tratti commovente, raccontata da Repubblica nei mesi scorsi e divenuta virale.



Oggi Ischia piange Nicoletta, il bellissimo meticcio che aveva eletto a sua dimora il cimitero sin dai giorni successivi alla dipartita del suo proprietario, intenerendo custodi e residenti, che avevano finito con l’adottarla e darle da mangiare per anni, anche nei lunghi inverni. Nelle ultime settimane, le condizioni di salute del cane – che spesso restava per ore accucciata proprio ai piedi della tomba del suo proprietario, di origini tedesche - erano diventate precarie.