"Vendesi appartamento, ma non ai napoletani" Il cartello comparso nel centro storico e denunciato da un consigliere di municipalità

Vendesi solo a turisti, no a napoletani. E' il cartello, non si sa se provocatorio o meno, apparso nel centro storico di Napoli e segnalato dal consigliere di municipalità Pino De Stasio.

Il cartello avverte della disponibilità di un appartamento nel centro storico di Napoli, ed è comparso a Port'Alba, nei pressi di Piazza Dante, vendita però, riservata solo a persone non napoletane, come specificato anche sul cartello.

Su Facebook De Stasio ha denunciato: “Certo i proprietari in Italia e a Napoli possono fare di tutto, sopratutto chi possiede un appartamento nei pressi di Piazza Dante e precisamente nella mia amatissima Port’Alba.

Propongo che detta via venga interdetta a napoletani e residenti.

( ciò che vedete è un cartello vero, non potevo crederci! )”.

Si valuterà se è una provocazione oppure un reale tentativo di vendita, magari speculativo: in centro tanti sono gli appartamenti riadattati a Bed and Breakfast e l'aumento dei prezzi complice la crescita dei flussi turistici è stato vertiginoso negli ultimi anni.