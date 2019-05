Quotazione cambio Euro/Dollaro: da cosa è determinata? Il Dollaro statunitense è la moneta più utilizzata e scambiata al mondo

Da cosa è determinata la quotazione cambio Euro-Dollaro? Il tasso di cambio è un rapporto tra due valute che serve a determinare il prezzo di una moneta nei termini di un’altra.

Tra le coppie valutarie la più importante è sicuramente il cambio Euro/Dollaro, che viene identificato nel linguaggio economico – finanziario EUR/USD.

Questo cambio determina quanti dollari occorrono per acquistare un euro e viene utilizzato quando si esegue una transazione finanziaria tra le valute Euro e Dollaro.

Quotazione cambio EUR-USD: Tassi di cambio nominale

Esistono vari tassi di cambio, ma quando si tratta del prezzo di una valuta espressa in un’altra valuta allora si parla di tasso di cambio nominale.

In questo tipo di cambio c’è sempre una valuta posta al numeratore, detta valuta base o principale, e un’altra posta al denominatore, detta valuta quotata.

A seconda di quale posizione occupa la valuta domestica possiamo avere: la quotazione certo per incerto oppure per quotazione incerto per certo.

Nel primo caso la valuta domestica è al numeratore e quindi il cambio esprime la quantità di valuta estera (incerta perché dipende dal marcato) che serve per comprare un’unità di valuta domestica.

Nel secondo caso, invece, il discorso è opposto poiché la valuta domestica è posta al denominatore. Per quanto riguarda il cambio euro/dollaro statunitense è una quotazione certo per incerto: la valuta base è l’euro e quindi è posta al numeratore, mentre il dollaro è la valuta quotata, posta al denominatore.

Caratteristiche del cambio Euro/Dollaro: quali sono?

L’Unione Europea e gli Stati Uniti d’ America sono le aree economiche e commerciali più grandi e più potenti del globo, estremamente dinamiche e, per questo, hanno un elevato peso sulla scena economica internazionale.

Il Dollaro statunitense è la moneta più utilizzata e scambiata al mondo e l’Euro, la moneta unica utilizzata in gran parte in Europa, è la seconda valuta globale.

Queste monete sono le più scambiate al mondo, sono fondamentali per le transazioni finanziarie locali ed internazionali e hanno un ruolo rilevante sui mercati finanziari e nelle borse di tutto il globo.

Quotazione Cambio Euro/Dollaro: da cosa viene determinato?

A determinare il tasso di cambio tra Euro/Dollaro ci sono svariati fattori da una parte legati alle due monete e, dall’altra, ci possono essere fattori legati alla politica internazionale e anche al rapporto con le altre valute.

Tra i fattori principali c’è il differenziale di tassi di interessi tra la Banca Centrale Europea (BCE) e la Federal Reserve americana (FED).

Il cambio, infatti, può variare a seconda di come agiscono le due banche, ad esempio, se la FED decide vuole rafforzare il dollaro allora il cambio EUR/USD scende viceversa il cambio sale.

Un altro importante fattore che incide su questo cambio e ne sottolinea l’estrema volatilità sono anche le crisi economiche che hanno interessato o che interessano ancora l’Europa o gli Stati Uniti.

Situazione attuale del cambio Euro/Dollaro

Al momento il cambio euro/dollaro sta attraversando una fase di debolezza.

Infatti, secondo gli esperti di Danske Bank, che hanno provato a ipotizzare delle previsioni sull’andamento della quotazione euro/dollaro, la situazione dello scambio è in preda alla debolezza soprattutto per l’attuale inerzia politica.

Quest’ultima viene determinata da una parte dalle complicazioni dei rapporti tra Cina e Stati Uniti, dall’altra dall’incertezza politica in cui si trova l’Europa in attesa delle prossime elezioni europee.

I rapporti tra Cina e Stati Uniti sono molto tesi a causa dei dazi commerciali che l’America di Trump ha istituito. Purtroppo, il problema è che questa guerra commerciale si va inasprendo giorno per giorno; infatti se da una parte l’America ha alzato i dazi sui miliardi di prodotti provenienti dalla Cina, quest’ultima ha controbattuto con un’ondata di contromisure che entreranno in vigore dal primo di giugno.

Ma il tutto è stato complicato dalla firma da parte di Trump del ban contro il colosso Huawei che sta causando una tempesta nel settore tech.

Ad aggravare questa situazione, come sottolineano gli esperti, sono anche le Elezioni europee. L’attuale incertezza sul futuro politico dell’Europa è causata dai partiti populisti che prendono sempre più piede a livello nazionale e che spaventano a livello europeo. In caso di vincita di quest’ultimi, infatti, il cambio subirà un’ulteriore perdita di terreno poiché la moneta unica si indebolirà.

Al momento quindi lo scambio è in preda alla debolezza e purtroppo le previsioni degli esperti sul futuro del cambio euro/dollaro non sono positive.

Quotazione Cambio Euro/Dollaro: Conviene investire?

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la maggior parte dei trader e degli investitori si domandano se convenga o meno investire sulla coppia di valute più scambiata al mondo.

E, allora, conviene davvero investire sul cambio Euro/Dollaro alla luce della quotazione e del trend valoriale delle valute?

Per capire se convenga o meno investire sulla coppia, è essenziale valutare il timing delle operazioni e occorre rimanere aggiornati sui principali fatti ed eventi in programma nel Calendario economico settimanale.

Per il corrente anno e per il prossimo recente futuro la banca d’affari statunitense Morgan Stanley prevede che il rallentamento economico statunitense e delle principali economie mondiali, la politica monetaria ed il protezionismo trumpiano indeboliranno sempre di più il dollaro.

Fattori questi che, fino allo scorso anno 2018, avevano permesso al $ di apprezzarsi e, a partire dal corrente anno, decreteranno un cambiamento della rotta e della direzione del trend.

Ma, non solo! Analizzando lo scenario economico all’interno dell’Eurozona, il rallentamento economico, l’instabilità politica e le decisioni della BCE influiranno negativamente sul sentiment della moneta unica Euro e sul cambio EUR/USD.

Pertanto, occhi puntati sulla quotazione del cambio Euro-Dollaro e be quiet alla prossima mossa strategica!