Tenta di rubare magliette: arrestato l'ex vincitore di Sanremo Marco Carta beccato con sei magliette a cui aveva rimosso l'antitaccheggio

Il noto cantante Marco Carta è stato arrestato ieri, insieme a una donna di 53 anni, per furto aggravato alla Rinascente.

Il cantante aveva preso sei magliette, per un valore totale di 1200 euro, gli aveva staccato l'antitaccheggio e stava uscendo dal punto vendita, ma aveva dimenticato di rimuover anche la placchetta flessibile e dunque il dispositivo ha suonato lo stesso.

Per l'ex vincitore di Sanremo e Amici sono scattati i domiciliari.