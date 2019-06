Marco Carta: gip non convalida arresto "Estraneo ai fatti" Libero il cantante: "Non ho rubato io le magliette, ma non mi va di dire chi è stato"

Marco Carta non c'entra nulla. Il gip, infatti, non ha convalidato l'arresto per il cantante, accusato di aver rubato sei magliette per un valore di 1200 euro, mentre l'arresto sarebbe stato convalidato per la 53enne che era con lui.

"E' stata chiarita la totale estraneità di Marco Carta. Il giudice non ha convalidato l'arresto e non ha applicato nessuna misura cautelare. Il fatto - ha aggiunto - è attribuibile ad altri soggetti, lui è totalmente estraneo, è stato acclarato dal giudice. Marco è una bravissima persona”.

Anche il cantante è intervenuto sulla vicenda: “Non sono stato io. Ma non mi va di dire chi ha rubato quelle magliette. Sono contento però che sia stata verificata la mia totale estraneità, sono onesto e non rubo”.