Vietato fumare su tutte le spiagge della Campania Il Codacons: "Fate applicare la legge oppure denunciamo i comuni"

In tutte le spiagge della Campania è vietato fumare e il divieto deve essere rispettato. E’ quanto chiede il Codacons regionale, che ha inviato una diffida ai prefetti perché il divieto venga fatto rispettare.

L’associazione che si occupa di tutela dei consumatori chiede ai prefetti di “ordinare alle Amministrazioni comunali l’adozione di appositeordinanze tese a stabilire divieti di fumo e di abbandono di prodotti da tabacco sulle spiagge di loro competenza”.

Una questione di tutela dei bagnanti ma anche dell’ambiente spiega il Codacons: “La necessità di tutelare la salute pubblica dai pericoli legati al fumo passivo associata all’esigenza di difendere l’ambiente dai mozziconi di sigaretta lasciati sulla sabbia che impiegano fino a 5 anni per decomporsi e inquinano i mari più della plastica deve portare a vietare il fumo sulla totalità delle spiagge”.

Qualora non venisse fatta applicare la legge il Codacons denuncerà i comuni campani per concorso in inquinamento.