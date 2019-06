Prendeva il reddito di cittadinanza e intanto lavorava in nero Beccato a lavorare all'interno di un negozio ortofrutticolo: rischia fino a 6 anni di carcere

Spuntano le prime “magagne” del reddito di cittadinanza. A Boscoreale un uomo che lavorava completamente in nero percepiva allo stesso tempo anche il reddito di cittadinanza, e aveva già incassato le mensilità di aprile e maggio.

E' stato smascherato dagli uomini dell'Ispettorato, che lo hanno trovato a lavorare all'interno di un negozio di frutta e verdura ed è emerso che non aveva alcun contratto, ma percepiva una paga completamente in nero oltre al reddito di cittadinanza. Ora rischia fino a sei anni di reclusione.