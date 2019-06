Universiadi: domani la torcia arriva dal Papa Sarà Camille Chenaux la tedofora che porterà la torcia al Santo Padre

Sarà Camille Chenaux la giovane tedofora che domani porgerà la Torcia dell'Universiade Napoli 2019 a Papa Francesco, per la benedizione in Piazza San Pietro, prima dell'avvio della staffetta della quinta tappa del percorso della Torcia.

Nata in Svizzera, Camille, 28 anni, fa parte di “Athletica Vaticana”, la prima Associazione sportiva costituita in Vaticano. Studentessa universitaria, figlia di un professore della Pontificia Università Lateranense, è specializzata nel mezzofondo.Settima ai Campionati assoluti italiani dei 10000 metri nel 2019, la Chaneux ha vinto numerose gare anche sui 1500 metri e sui 5000 metri.

Dopo la benedizione del Santo Padre, la Torcia passerà dalle mani di Camille a quelle dei quattordici tedofori che da Piazza San Pietro, lungo Viale della Conciliazione e Ponte Sant'Angelo, raggiungeranno il Centro Sportivo Italiano